Messi rực sáng giúp Argentina hạ Cape Verde: Kỷ lục chờ đợi và màn rượt đuổi nghẹt thở Lionel Messi tiếp tục xô đổ những giới hạn tại World Cup 2026 khi san bằng thành tích ghi bàn năm 2022 chỉ sau 4 trận, đưa Argentina vào vòng sau sau chiến thắng kịch tính 3-2.

Argentina vừa giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde trong một trận đấu được đánh giá là kịch tính bậc nhất lịch sử World Cup. Giữa tâm điểm của cuộc đối đầu tại vòng 1/16 này, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là linh hồn của Albiceleste khi liên tục thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu ở tuổi 39.

Bản năng sát thủ và con số 20 lịch sử

Trận đấu bắt đầu với sự chủ động thuộc về nhà đương kim vô địch. Phút 29, từ đường chuyền dài vượt tuyến đầy nhạy bén của Lisandro Martinez, Lionel Messi thực hiện pha khống chế bóng đẳng cấp trước khi bứt tốc loại bỏ hàng phòng ngự đối phương. Cú dứt điểm tinh tế ở góc hẹp hạ gục thủ môn Vozinha không chỉ mở tỷ số mà còn đánh dấu pha lập công thứ 20 của El Pulga tại các kỳ World Cup.

Cách Messi ghi bàn gợi nhớ đến hình ảnh của một trung phong ở thời kỳ đỉnh cao: nhanh, mạnh và cực kỳ quyết đoán. Tuy nhiên, Cape Verde đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Deroy Duarte đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trong hiệp một, mở đầu cho màn rượt đuổi tỷ số điên rồ kéo dài sang cả hiệp phụ.

Kịch tính hiệp phụ và sự nghiệt ngã của những con số

Bước vào hiệp phụ, Lisandro Martinez một lần nữa tỏa sáng để đưa Argentina vươn lên dẫn trước. Thế nhưng, siêu phẩm của Lopez Cabral ở phút 103 đã khiến các khán đài như nổ tung, buộc trận đấu phải định đoạt bằng những khoảnh khắc thiên tài cuối cùng. Đầu hiệp phụ thứ hai, từ quả đá phạt góc của Messi, Cristian Romero bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.

Đáng chú ý, một tình tiết gây tranh cãi đã nổ ra sau trận đấu. Ban đầu, bàn thắng được tính cho Romero và Messi được ghi nhận một pha kiến tạo. Nếu điều này giữ nguyên, Messi đã chính thức vượt qua huyền thoại Diego Maradona (8 kiến tạo) để độc chiếm kỷ lục kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup. Tuy nhiên, Ban tổ chức sau đó đã xác định đây là tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Diney bên phía Cape Verde, khiến Messi lỡ hẹn với cột mốc lịch sử trong gang tấc.

Càng già càng sắc bén

Dù hụt kỷ lục kiến tạo, Lionel Messi vẫn đang thống trị danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Con số này bằng đúng tổng số pha lập công của anh trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2022 trên đất Qatar. Thống kê cho thấy Messi đã ghi tới 14 bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ khi bước sang tuổi 35 – một minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp không bị bào mòn bởi thời gian.

Hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina sẽ tiếp tục với thử thách mang tên Ai Cập của Mohamed Salah tại vòng 1/8. Với phong độ hiện tại, việc Messi độc chiếm kỷ lục kiến tạo hay thiết lập thêm những cột mốc ghi bàn mới chỉ còn là vấn đề thời gian.