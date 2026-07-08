Messi rực sáng phút cuối, Argentina ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập Từ ranh giới sụp đổ sau cú sút phạt đền hỏng ăn, thủ quân Lionel Messi đã bùng nổ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Argentina lội ngược dòng thần kỳ trong 13 phút tại World Cup 2026.

Trận thư hùng giữa Argentina và Ai Cập tại World Cup 2026 đã tái hiện trọn vẹn chân dung vĩ đại của Lionel Messi. Từ vực thẳm của sự tuyệt vọng với những sai lầm liên tiếp, "El Pulga" đã vùng lên mạnh mẽ để viết tiếp giấc mơ bảo vệ ngai vàng thế giới cho đội bóng xứ Tango.

Messi tỏa sáng trước Ai Cập. Ảnh: Sky Sports.

Sự nghiệp của Lionel Messi từ lâu đã luôn được đặt lên bàn cân cùng người kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo. Khi siêu sao người Bồ Đào Nha phải khép lại hành trình World Cup trong nước mắt vào đêm trước, đội trưởng Argentina suýt chút nữa đã bước theo vết xe đổ ấy. Những giọt nước mắt đã lăn trên gò má Messi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng đó không phải là sự tuyệt vọng mà là sự vỡ òa của niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm sau muôn vàn áp lực.

Cơn ác mộng từ chấm phạt đền và thế trận bế tắc

Thực tế, đây là một trận đấu mà Argentina không thể áp đặt thế trận. Cá nhân Messi đã trải qua những phút giây thi đấu chật vật. Khó khăn bắt đầu khi anh bị thủ môn đối phương cản phá thành công quả phạt đền trong hiệp một. Dư chấn tâm lý từ pha hỏng ăn này kéo theo hàng loạt xử lý lỗi: những đường chuyền thiếu lực và các cú dứt điểm không trúng đích.

Khi áp lực đè nặng, nhịp độ thi đấu của thủ quân Argentina bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh liên tục bị đối phương cướp bóng và bị hàng phòng ngự Ai Cập vây ráp nghẹt thở. Tình hình trở nên bi đát hơn khi Yasser Ibrahim và Mostafa Zico lần lượt ghi bàn, đưa đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 2-0, đẩy nhà đương kim vô địch vào thế chân tường.

Messi và các đồng đội vừa hoàn tất một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt chiến thuật và sự thức tỉnh của thiên tài

Đúng vào thời khắc ngặt nghèo nhất, những điều chỉnh về mặt chiến thuật của ban huấn luyện đã thay đổi cục diện. Quyết định tung tiền đạo Lautaro Martinez vào sân thay cho Rodrigo De Paul đã giải phóng không gian cho Messi. Thay vì bị vây hãm ở trung lộ chật chội, Messi bắt đầu dịch chuyển phạm vi hoạt động dạt sang hành lang cánh phải nhiều hơn.

Bản đồ nhiệt cho thấy sự thay đổi rõ rệt này giúp "số 10" tìm thấy không gian để sáng tạo. Phút 79, phép màu xuất hiện khi Messi tung ra đường kiến tạo dọn cỗ để Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là đường kiến tạo đầu tiên của anh tại kỳ World Cup năm nay.

Messi tỏa sáng trong thời điểm Argentina cần anh nhất. Ảnh: Getty Images.

Khoảnh khắc bùng nổ nhất đến ngay sau đó. Messi thực hiện một cú vô lê nửa nảy đẳng cấp ngay trong vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới dù thủ thành Ai Cập đã chạm tay vào bóng. Chỉ trong vòng 13 phút điên rồ, kịch bản trận đấu đã được viết lại hoàn toàn. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Enzo Fernandez đã hoàn tất màn lội ngược dòng vĩ đại cho Argentina.

Tinh thần chiến binh đường phố

Nhận định về trận đấu nghẹt thở này trên kênh ITV, huyền thoại Roy Keane không tiếc lời ca ngợi: "Những chàng trai này là những chiến binh đường phố thực thụ. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Chất lượng của những bàn thắng mà Argentina ghi được thực sự đáng kinh ngạc".

Ở tuổi 39, thời gian có thể là kẻ thù, nhưng Lionel Messi cho thấy bản lĩnh của một thiên tài vẫn có thể vượt qua mọi giới hạn. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần này, việc bảo vệ thành công chiếc cúp vàng thế giới hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội tuyển Argentina.