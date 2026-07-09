Messi thăng tiến thần tốc trong cuộc đua Quả bóng vàng sau kỳ tích tại World Cup 2026 Màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Argentina giúp Lionel Messi tăng gấp 10 lần cơ hội đoạt Quả bóng vàng thứ 9, đe dọa vị thế dẫn đầu của Harry Kane và Kylian Mbappe.

Đêm 7/7, thế giới bóng đá một lần nữa phải ngả mũ trước bản lĩnh của Lionel Messi và các đồng đội. Trong trận cầu kịch tính tại World Cup 2026, Argentina đã lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2, chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết. Chiến thắng này không chỉ giữ hy vọng bảo vệ ngôi vương cho đại diện Nam Mỹ mà còn tạo nên một cơn địa chấn trong cuộc đua giành Quả bóng vàng (Ballon d'Or) năm nay.

Sự trỗi dậy của nhà vua: Cơ hội của Messi tăng gấp 10 lần

Theo dữ liệu mới nhất từ Betfair, Lionel Messi đang là cái tên tạo nên bước ngoặt lớn nhất trên thị trường dự đoán. Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh, siêu sao người Argentina chỉ được đánh giá có vỏn vẹn 0,97% cơ hội giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn mang tính biểu tượng, tỷ lệ này đã nhảy vọt lên mức 10,34%.

Cơ hội giành Quả bóng vàng của Messi tăng chóng mặt sau những màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Argentina. Ảnh: Reuters.

Mức tăng trưởng gấp 10 lần đã đưa chủ nhân của 8 Quả bóng vàng vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các ứng viên sáng giá nhất. Giới chuyên môn nhận định rằng, nếu Argentina tiếp tục tiến sâu và Messi duy trì tầm ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội, viễn cảnh về danh hiệu Quả bóng vàng thứ 9 là hoàn toàn khả thi.

Cuộc bám đuổi gắt gao giữa Harry Kane và Kylian Mbappe

Dù Messi có sự thăng tiến mạnh mẽ, Harry Kane vẫn đang giữ vững vị thế ứng viên số một. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh hiện sở hữu tỷ lệ chiến thắng 22,27%, tăng nhẹ so với mức 20,11% trước giải đấu. Sự ổn định và khả năng dẫn dắt hàng công của Kane là yếu tố then chốt giúp anh duy trì vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất đối với Kane lúc này chính là Kylian Mbappe. Chân sút người Pháp đang thể hiện phong độ hủy diệt với 7 bàn thắng kể từ đầu giải. Tỷ lệ chiến thắng của Mbappe đã bứt phá ngoạn mục từ 4,36% lên tới 19,30%, thu hẹp đáng kể khoảng cách với người đồng đội cũ tại PSG.

Mbappe có phong độ cao tại World Cup 2026 và đang thu hẹp đáng kể khoảng cách với Harry Kane. Ảnh: Reuters.

Những biến số bất ngờ từ Bellingham và Haaland

Cuộc đua năm nay còn chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Jude Bellingham. Sau giai đoạn trầm lắng tại Real Madrid, tiền vệ trẻ người Anh đã hồi sinh đúng lúc để nâng tỷ lệ chiến thắng từ 0,64% lên 4,26%, ghi tên mình vào nhóm 10 ứng viên hàng đầu. Tương tự, Erling Haaland cũng tận dụng tốt cơ hội khi Na Uy bất ngờ lọt vào tứ kết, giúp tỷ lệ của anh tăng từ 1,92% lên 6,59%.

Ngược lại, World Cup cũng trở thành "mồ chôn" hy vọng của không ít ngôi sao. Declan Rice là trường hợp sa sút nghiêm trọng nhất khi tỷ lệ giảm từ 10,89% xuống chỉ còn 3,45%. Những cái tên khác như Ousmane Dembele, Raphinha và Julian Alvarez cũng đang dần mờ nhạt trong mắt các nhà chuyên môn sau những màn trình diễn dưới kỳ vọng.

Tầm vóc của World Cup trong lịch sử Quả bóng vàng

Thực tế cho thấy, World Cup luôn là sân khấu có sức nặng khủng khiếp nhất trong việc định hình các giải thưởng cá nhân. Như Chris Evans đã phân tích trong cuốn sách How to Win the World Cup, không có một công thức cố định nào cho vinh quang, nhưng chiến thắng tại đây luôn là sự giao thoa giữa chiến thuật, đẳng cấp ngôi sao và những khoảnh khắc định mệnh.

Chỉ cần vài trận đấu xuất sắc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một cầu thủ có thể xoay chuyển hoàn toàn vị thế của mình. Với việc vòng tứ kết sắp khởi tranh, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều biến số khó lường, nơi mà mỗi bàn thắng hay mỗi sai lầm đều có thể thay đổi lịch sử.