Messi và khoảnh khắc im lặng đầy ám ảnh trước Chủ tịch FIFA sau chung kết World Cup 2026 Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khiến Messi lộ rõ sự thất vọng, dẫn đến phản ứng gây tranh cãi với ông Gianni Infantino trong lễ trao giải tại sân MetLife.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân MetLife vào sáng 20/7 (giờ Hà Nội) không chỉ đánh dấu sự lên ngôi của đội tuyển Tây Ban Nha mà còn mở ra một chương buồn trong sự nghiệp vĩ đại của Lionel Messi. Trong khoảnh khắc tiến lên bục nhận huy chương bạc, siêu sao 39 tuổi đã tạo ra một tình huống gây bão truyền thông khi dường như phớt lờ sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Sự im lặng của nhà vua không ngai

Sau 120 phút thi đấu nghẹt thở, các cầu thủ Argentina bước lên bục nhận giải với gương mặt trĩu nặng. Sự chú ý đổ dồn vào Messi – người vừa trải qua kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Khi đối diện với ông Gianni Infantino, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới, Messi chỉ giữ gương mặt trầm ngâm và lặng lẽ bước tiếp, dù ông Infantino dường như đã cố gắng đưa ra những lời động viên.

Messi phớt lờ Chủ tịch FIFA.

Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây là phản ứng tự nhiên của một vận động viên vừa đánh mất giấc mơ bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận định thái độ của M10 bắt nguồn từ sự bất mãn với công tác điều hành trận đấu, đặc biệt là tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez, khiến Argentina phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian quan trọng.

Nỗi đau tại MetLife và sự nghiệt ngã của bóng đá

Thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha mang đầy đủ những yếu tố kịch tính và cả sự nghiệt ngã. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres đã chấm dứt hy vọng bảo vệ chức vô địch của "Albiceleste". Đối với cá nhân Messi, dù đã có một giải đấu ấn tượng khi dẫn dắt đội bóng vào tới trận chung kết ở tuổi 39, nhưng cái kết không trọn vẹn tại New Jersey đã để lại nhiều tiếc nuối.

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, việc mất người từ sớm đã phá vỡ hệ thống vận hành mà huấn luyện viên Lionel Scaloni xây dựng. Argentina buộc phải lùi sâu phòng ngự và tiêu tốn quá nhiều thể lực, khiến những ngôi sao như Messi không còn đủ không gian và sự hỗ trợ để tạo nên đột biến trong những phút cuối cùng.

Giá trị của vinh quang và những giọt nước mắt

Chiến thắng trong một trận chung kết World Cup chưa bao giờ là điều dễ dàng. Như đã được đúc kết trong những nghiên cứu về bóng đá đỉnh cao, vinh quang là sự tổng hòa của chiến thuật sắc sảo, phong độ ngôi sao và cả những khoảnh khắc may mắn không thể lường trước. Tây Ban Nha đã hội tụ đủ các yếu tố đó để trở thành tân vương của thế giới.

Với Messi, hành trình tại World Cup 2026 khép lại không phải bằng một chiếc cúp vàng, mà bằng một sự im lặng đầy sức nặng. Dù kết quả có ra sao, màn trình diễn của anh tại giải đấu năm nay vẫn là một minh chứng cho đẳng cấp bền bỉ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.