Messi và sự chuộc lỗi vĩ đại: Từ 'tội đồ' đến người hùng đưa Argentina vượt qua Ai Cập Ở tuổi 39, Lionel Messi đã trải qua một hành trình cảm xúc tột cùng từ cú sút phạt đền hỏng ăn đến khoảnh khắc thiên tài cứu rỗi Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Argentina và Ai Cập không chỉ là một cuộc đối đầu bóng đá thông thường, mà là một vở kịch với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, nơi ranh giới giữa tội đồ và người hùng chỉ cách nhau bởi những khoảnh khắc thiên tài. Lionel Messi, trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng, đã chứng minh tại sao anh vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Cú vấp ngã của một huyền thoại

Áp lực nghẹt thở của vòng loại trực tiếp dường như đã đè nặng lên đôi chân của siêu sao 39 tuổi trong hiệp thi đấu đầu tiên. Argentina chiếm ưu thế nhưng lại bế tắc trước lối chơi kỷ luật của đại diện Bắc Phi. Cơ hội vàng đến trên chấm 11m, nhưng cú dứt điểm của Messi đã không thể chiến thắng được thủ thành Shobeir. Sai lầm này đẩy "Những vũ công Tango" vào thế rượt đuổi tỉ số đầy rủi ro trong hiệp hai, khi Ai Cập tận dụng tâm lý bất ổn của đối thủ để vươn lên dẫn trước.

Messi đã trải qua 90 phút đầy thăng trầm trước Ai Cập

Nhãn quan thiên tài và sự hồi sinh từ tro tàn

Khi đồng hồ chỉ còn khoảng 10 phút và hy vọng dần cạn kiệt, Messi đã lên tiếng bằng thứ vũ khí lợi hại nhất của mình: nhãn quan chiến thuật. Từ rìa vòng cấm, một cú treo bóng bằng chân trái có quỹ đạo khó tin đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Ai Cập. Dù trung vệ Rabia đã bật nhảy hết cỡ, bóng vẫn tìm đúng vị trí của Cristian Romero. Cú đánh đầu sấm sét của trung vệ đang khoác áo Tottenham đã thắp lại hy vọng cho toàn đội Argentina.

Bàn gỡ hòa 1-1 như một liều thuốc kích thích, giúp Argentina lấy lại sự tự tin. Nhưng chính Messi mới là người trực tiếp đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Ai Cập. Trong một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, khi hầu hết các cầu thủ đều mất bình tĩnh, số 10 của Argentina lại cho thấy sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Anh ra hiệu cho đồng đội chuyền ngược ra và thực hiện cú vô-lê không cần lấy đà. Bóng đi căng, đập xà ngang và đi qua vạch vôi trong sự bất lực của Shobeir.

Những con số lịch sử và giọt nước mắt hạnh phúc

Bàn thắng này không chỉ đưa Argentina đi tiếp mà còn giúp Messi thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Với pha lập công này, anh đã có 21 bàn thắng sau 6 lần tham dự các vòng chung kết World Cup. Trước đó, đường chuyền cho Romero cũng giúp anh chính thức trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử giải đấu với 9 lần dọn cỗ cho đồng đội.

Khác với những giọt nước mắt cay đắng của kình địch Cristiano Ronaldo sau thất bại của Bồ Đào Nha trước đó, Messi đã khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc siêu sao 39 tuổi trút bỏ được gánh nặng ngàn cân sau sai lầm ở hiệp một.

Messi vừa đi vừa khóc sau khi giành chiến thắng trước Ai Cập

Chiến thắng này khẳng định tinh thần của một chiến binh đích thực bên trong hình hài của một thiên tài. Messi có thể không còn nhanh nhẹn như thời đỉnh cao, nhưng lòng can đảm và sự kiên trì đã giúp anh vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao cùng ĐT Argentina. Với người hâm mộ xứ Tango, anh vẫn mãi là biểu tượng bất diệt, tiếp nối di sản vĩ đại của Diego Maradona.