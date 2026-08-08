Meta nhận án phạt kỷ lục 942 triệu USD tại Mỹ và buộc áp đặt kiểm soát đối với trẻ em Tòa án New Mexico tuyên phạt Meta 942 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời yêu cầu siết chặt an toàn với người dùng dưới 18 tuổi.

Tòa án bang New Mexico vừa tuyên phạt Meta – công ty sở hữu hai nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram – tổng số tiền 942 triệu USD. Quyết định này đưa ra nhằm trừng phạt hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của người dùng nhỏ tuổi.

Chi tiết khoản phạt kỷ lục dành cho Meta

Theo phán quyết từ Thẩm phán Bryan Biedscheid tại bang New Mexico, Meta sẽ phải nộp thêm khoản phạt 567 triệu USD. Trước đó, một bồi thẩm đoàn đã thông qua mức bồi thường 375 triệu USD liên quan đến các hành vi vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng. Sự kết hợp của hai phán quyết này nâng tổng số tiền phạt mà tập đoàn công nghệ phải gánh chịu lên mức 942 triệu USD.

Trong tổng số tiền phạt, khoảng 420 triệu USD sẽ được trích ra để thành lập một quỹ hỗ trợ. Quỹ này phục vụ việc tài trợ trực tiếp cho các dịch vụ chăm sóc, điều trị sức khỏe tâm thần dành cho giới trẻ. Đánh giá về kết quả vụ kiện, Tổng chưởng lý bang New Mexico, ông Raul Torrez, khẳng định đây là chiến thắng mang tính nền tảng nhằm buộc các công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Những thay đổi bắt buộc với người dùng dưới 18 tuổi

Bên cạnh trách nhiệm tài chính, phán quyết của tòa án còn buộc Meta phải thực thi một loạt cải tổ quy trình hoạt động đối với tài khoản của người dùng dưới 18 tuổi tại khu vực bang New Mexico. Các biện pháp cụ thể bao gồm:

Giới hạn thời lượng sử dụng Facebook và Instagram không vượt quá 90 giờ mỗi tháng.

Tắt hầu hết các thông báo đẩy trong khoảng thời gian ban đêm và thời gian học đường.

Ẩn lượt thích (like) trên các bài đăng, trừ trường hợp nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thắt chặt và nâng cao hiệu quả của quy trình kiểm tra độ tuổi người dùng.

Phản ứng từ phía công ty mẹ Facebook

Đứng trước bản án từ tòa án bang New Mexico, đại diện của Meta đã lên tiếng tuyên bố không đồng ý với kết quả phán quyết. Tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục nộp đơn kháng cáo lên cấp cao hơn nhằm bảo vệ uy tín và quyền lợi của mình.