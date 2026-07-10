Tập đoàn công nghệ Meta Platforms (Mỹ) ngày 9/7 đã phát hành mô hình AI Muse Spark với bản xem trước cho các nhà phát triển cùng với phiên bản nâng cấp, cạnh tranh trực tiếp với mô hình AI của Anthropic và OpenAI trong việc tính phí sử dụng mô hình AI của họ.

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Meta cho hay Muse Spark 1.1 là mô hình AI "xịn sò" nhất của họ cho việc lập trình thực tế và các tác vụ tự động, một phần trong sứ mệnh rộng lớn hơn mà công ty đang hướng tới là cung cấp "siêu trí tuệ cá nhân".

Meta cho biết mô hình được nâng cấp có thể viết và gỡ lỗi mã, sử dụng phần mềm và những công cụ bên ngoài, hiểu văn bản, hình ảnh và video, và thực hiện các tác vụ phức tạp nhiều bước với ít sự can thiệp của con người hơn.

Hồi tháng 4/2026, Meta đã trình làng Muse Spark, mô hình AI xử lý văn bản và suy luận đầu tiên từ nhóm siêu trí tuệ mà họ đã tập hợp vào năm ngoái để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh quyết liệt giành vị trí dẫn đầu về AI.

Meta đã thử nghiệm Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) với các đối tác trong bản xem trước riêng tư trong quá trình ra mắt. API là yếu tố then chốt đối với các hệ thống AI, hoạt động như một cầu nối kỹ thuật số cho các nhà phát triển, cho phép họ sử dụng khả năng của mô hình trong những hệ thống phần mềm của riêng mình.

Theo ông Shay Boloor, chiến lược gia thị trường chủ chốt tại công ty nghiên cứu Futurum Equities, nếu Muse Spark 1.1 thực sự cạnh tranh được với Claude và Codex về khả năng lập trình, thì Meta cuối cùng có thể có một kênh kiếm tiền rõ ràng hơn nhiều từ những mô hình AI đến các công cụ dành cho nhà phát triển có trả phí.

Các nhà phát triển tại Mỹ hiện có thể truy cập Muse Spark trong bản xem trước công khai trên Meta Model API, cho phép họ kiểm tra các yêu cầu, so sánh kết quả đầu ra và tích hợp nguyên mẫu.