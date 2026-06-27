Metal Slug hồi sinh: SNK công bố loạt dự án Reboot kỷ niệm 30 năm thương hiệu SNK chính thức khởi động chiến dịch MISSION REBOOT nhằm đưa dòng game bắn súng huyền thoại Metal Slug trở lại sau 17 năm vắng bóng. Hãng cam kết phát triển nhiều dự án mới với tầm nhìn dài hạn để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu.

Metal Slug, dòng game bắn súng đi ngang (side-scrolling shooter) huyền thoại, chuẩn bị có màn tái xuất quy mô lớn. SNK đã xác nhận sáng kiến "MISSION REBOOT" nhằm kỷ niệm 30 năm ra đời thương hiệu, đánh dấu sự trở lại của một trong những cái tên mang tính biểu tượng nhất của làng game retro.

Artwork cho lễ kỷ niệm 30 năm của Metal Slug

Sứ mệnh hồi sinh thương hiệu sau gần hai thập kỷ

Kể từ sau phiên bản Metal Slug XX phát hành trên hệ máy PSP vào năm 2009, dòng game chính (numbered entries) của Metal Slug đã rơi vào trạng thái đóng băng suốt 17 năm. Nhận thấy khoảng trống quá lớn này, SNK quyết định khởi động dự án "MISSION REBOOT" với mục tiêu đưa thương hiệu trở lại vị thế vốn có.

Ông Seungju Song, Quản lý thương hiệu tại SNK, cho biết cái tên "MISSION REBOOT" do chính ông đề xuất nhằm thể hiện quyết tâm làm mới hoàn toàn dòng game này. Theo ông Song, đội ngũ phát triển đang hướng tới một tầm nhìn dài hạn, không chỉ dừng lại ở một tựa game đơn lẻ mà là xây dựng lại cả một hệ sinh thái nội dung mà người hâm mộ hằng mong đợi.

Chiến lược phát triển chuyên sâu và đồng bộ

Để đảm bảo sự thành công cho lần trở lại này, SNK đã thiết lập một quy trình làm việc nghiêm ngặt. Công ty hiện tổ chức các cuộc họp nội bộ định kỳ hai lần mỗi tháng, quy tụ nhân sự từ tất cả các bộ phận chủ chốt bao gồm: phát triển sản phẩm, kinh doanh, tiếp thị và cấp phép bản quyền.

Sự phối hợp đa phương diện này nhằm đảm bảo dự án Metal Slug Reboot được thực hiện một cách đồng bộ, giữ vững bản sắc của dòng game nhưng vẫn phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Kunihiro Ono, một thành viên trong đội ngũ phát triển, nhấn mạnh rằng kỷ niệm 30 năm là thời điểm lý tưởng để chứng minh cam kết nghiêm túc của công ty đối với dự án này.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và công nghệ mới

Dự án hiện đang được giám sát bởi Naoto Abe, một nhà phát triển kỳ cựu từng tham gia vào dự án Neo Geo từ năm 1989. Sự góp mặt của những chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm bảo rằng các yếu tố cốt lõi làm nên tên tuổi của Metal Slug như đồ họa pixel chi tiết và lối chơi kịch tính sẽ được kế thừa và phát huy.

Đáng chú ý, trong khi SNK đang thực hiện các dự án reboot, hãng cũng làm rõ rằng việc tái bản hộp băng Metal Slug cho hệ máy Neo Geo AES+ sắp tới chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và không nằm trong lộ trình phát triển của các tựa game Metal Slug mới. Điều này cho thấy SNK đang tách biệt rõ ràng giữa các sản phẩm mang tính sưu tầm retro và các dự án game thế hệ mới.

Với sự đầu tư bài bản và đội ngũ nhân sự tâm huyết, Metal Slug Reboot hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm bùng nổ, vừa gợi nhớ kỷ niệm xưa cũ, vừa đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của cộng đồng game thủ hiện nay.