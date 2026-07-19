MetLife Stadium: Giải mã kiến trúc giúp sân vận động 1,6 tỷ USD đăng cai chung kết World Cup 2026 Với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD và sức chứa hơn 82.000 chỗ ngồi, MetLife Stadium (New Jersey) đã vượt qua nhiều công trình biểu tượng để trở thành nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 nhờ triết lý thiết kế linh hoạt và khả năng vận hành đa năng.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra tại MetLife Stadium (New Jersey), đánh dấu lần đầu tiên một sân vận động được xây dựng cho giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL) trở thành địa điểm tổ chức trận đấu quan trọng nhất hành tinh. Khác với những công trình có kiến trúc kỳ vĩ như SoFi Stadium hay Allianz Arena, MetLife thu hút sự chú ý bởi triết lý thiết kế trung tính, tập trung tối đa vào công năng và khả năng thích ứng đa dạng sự kiện.

Triết lý thiết kế trung tính và mục tiêu đa năng

Được khánh thành vào năm 2010 trên nền sân Giants Stadium cũ, MetLife Stadium là dự án hạ tầng thể thao quy mô với diện tích gần 195.000 m2. Ngay từ giai đoạn quy hoạch, công trình đã phải giải quyết bài toán hóc búa: làm thế nào để trở thành sân nhà chung của hai đội bóng đối kình là New York Giants và New York Jets mà không gây xung đột về bản sắc thương hiệu.

Thay vì sử dụng các hình khối điêu khắc phức tạp, các kiến trúc sư đã lựa chọn hình thức bầu dục đơn giản, bao quanh bởi hệ khung thép và các tấm nhôm màu bạc nằm ngang. Lựa chọn này tạo ra một diện mạo hiện đại nhưng không quá đặc thù, đóng vai trò như một "khung nền" sẵn sàng thay đổi theo từng loại hình sự kiện.

Hình thức sân MetLife chủ yếu là một khối bầu dục đơn giản, bao quanh bằng hệ khung thép và các tấm nhôm màu bạc. (Ảnh: Anthony Quintano).

Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống chiếu sáng LED thông minh. Khi New York Giants thi đấu, toàn bộ mặt tiền sân chuyển sang màu xanh dương; ngược lại, sân sẽ rực sáng sắc xanh lá khi New York Jets xuất trận. Mọi chi tiết từ biển hiệu, đồ họa đến bảng điện tử đều được thiết kế để có thể cập nhật liên tục, giúp công trình kéo dài vòng đời sử dụng và tránh nguy cơ lỗi thời.

Một buổi diễn tại MetLife Stadium cho thấy khả năng chuyển đổi công trình từ sân thể thao thành không gian biểu diễn quy mô lớn. (Ảnh: Mark Surridge).

Khả năng thích ứng kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn FIFA

Lý do FIFA lựa chọn MetLife cho trận chung kết không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng, mà ở khả năng đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn khắt khe về sức chứa, hạ tầng giao thông và vận hành. Với hiệu suất tổ chức trung bình 222 sự kiện mỗi năm, từ bóng đá quốc tế, Copa América đến các buổi hòa nhạc của Taylor Swift hay Beyoncé, sân đã chứng minh được sự ổn định trong công tác quản lý đám đông.

FIFA lựa chọn MetLife không phải vì công trình có kiến trúc nổi bật, mà bởi khả năng đáp ứng đồng thời các yêu cầu về sức chứa, hạ tầng giao thông, vận hành và chuyển đổi công năng. (Ảnh: Matt Swensen).

Tuy nhiên, để chuyển đổi từ một sân bóng bầu dục sang sân bóng đá tiêu chuẩn World Cup, MetLife phải trải qua đợt cải tạo kỹ thuật lớn. Thách thức lớn nhất là kích thước mặt sân thi đấu. FIFA yêu cầu mặt sân rộng 105 x 68 m cùng vùng đệm an toàn, trong khi sân bóng bầu dục Mỹ có cấu trúc khán đài sát mặt cỏ hơn.

Cải tạo mô-đun và quy trình "biến hình"

Giải pháp được đưa ra là tháo dỡ khoảng 1.740 ghế tại bốn góc khán đài dưới. Đây là các hàng ghế được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép tháo lắp linh hoạt mà không gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính của công trình. Việc này tạo thêm không gian cho khu vực kỹ thuật và vùng đệm quanh sân theo đúng quy định quốc tế.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống mặt cỏ nhân tạo phục vụ NFL đã được thay thế bằng cỏ tự nhiên. Hệ thống thoát nước và chăm sóc cỏ cũng được nâng cấp để đảm bảo chất lượng thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ hàng đầu thế giới.

Toàn bộ mặt cỏ nhân tạo được thay bằng cỏ tự nhiên theo yêu cầu của FIFA. (Ảnh: Matt Swensen).

Về mặt pháp lý và thương hiệu, trong thời gian diễn ra giải đấu, sân sẽ tạm thời đổi tên thành New York New Jersey Stadium và loại bỏ mọi biển quảng cáo không thuộc hệ sinh thái tài trợ của FIFA. Sau khi World Cup kết thúc, nhờ cấu trúc linh hoạt, các hạng mục này có thể dễ dàng được hoàn trả về trạng thái ban đầu để phục vụ mùa giải NFL tiếp theo mà không tốn kém chi phí cải tạo lớn.

Sự thành công của MetLife Stadium là minh chứng cho thấy trong quy hoạch hạ tầng thể thao hiện đại, tính linh hoạt và khả năng chuyển đổi công năng đôi khi quan trọng hơn những thiết kế mang tính biểu tượng nhưng kém thực dụng.