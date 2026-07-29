Metro đến sân bay Long Thành: Đồng Nai triển khai thu hồi đất tại phường Biên Hòa Đồng Nai triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tuyến metro dài 43,5 km nối Ga Suối Tiên, Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

UBND phường Biên Hòa đã triển khai chủ trương thu hồi đất phục vụ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo kế hoạch của UBND TP Đồng Nai, việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất với các trường hợp đủ điều kiện phải hoàn thành trước ngày 20/12/2026.

Dự án có chiều dài khoảng 43,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 65.500 tỷ đồng. Tuyến được định hướng tạo kết nối giao thông công cộng tốc độ cao giữa TP.HCM, khu vực trung tâm hành chính mới của Đồng Nai và sân bay Long Thành, đồng thời chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51.

Kế hoạch bồi thường và thu hồi đất trong năm 2026

UBND phường Biên Hòa phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương đầu tư, phạm vi thu hồi đất và kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, tổ chức có đất thuộc diện ảnh hưởng trên địa bàn.

Người dân được thông tin về trình tự thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, cũng như quy trình lập, công khai và phê duyệt phương án bồi thường theo quy định. Đây là bước chuẩn bị phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo kế hoạch ban hành trong tháng 6/2026, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được triển khai từ ngày 27/5 đến ngày 31/12/2026. Các phần việc gồm lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho công tác bồi thường, đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới thu hồi đất, lập bản đồ thu hồi đất và kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Mốc thời gian Nội dung dự kiến thực hiện Tháng 7/2026 Hoàn thành đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới thu hồi đất và lập bản đồ thu hồi đất. Trước 20/8/2026 Ban hành thông báo thu hồi đất. Trước 25/8/2026 Gửi thông báo đến người có đất bị thu hồi và niêm yết công khai. Tháng 9/2026 Điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc và kiểm đếm. Tháng 10 đến đầu tháng 12/2026 Lập, lấy ý kiến và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trước 20/12/2026 Chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho trường hợp đủ điều kiện.

Tuyến metro 43,5 km kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao, với nguồn thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách TP Đồng Nai. Điểm đầu là Ga Suối Tiên, ga cuối của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tại TP.HCM; điểm cuối là sân bay Long Thành, Đồng Nai.

Tuyến được chia thành hai đoạn chính. Đoạn từ Ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai dài khoảng 7,1 km. Đoạn từ Trung tâm hành chính TP Đồng Nai đến sân bay Long Thành dài khoảng 36,4 km. Tốc độ thiết kế tối đa của tuyến là 120 km/h.

Quy hoạch dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga dự phòng cho tương lai tại các đầu mối giao thông, khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng. Tuyến cũng có 1 depot phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa toa xe cùng các bộ phận chính.

Phạm vi kết nối và tác động giao thông

Theo thông tin từ UBND TP Đồng Nai, tuyến metro dự kiến đi qua phường Long Bình, phường Đông Hòa của TP.HCM; các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước của Đồng Nai.

Việc đầu tư tuyến được xác định nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch thành phố. Khi hình thành, tuyến có thể tạo thêm lộ trình đi lại giữa TP.HCM, Biên Hòa và Long Thành, qua đó chia sẻ lưu lượng cho Quốc lộ 51, đặc biệt ở đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh mục tiêu giao thông, dự án được kỳ vọng hỗ trợ phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ dọc sông Đồng Nai, kết nối các trung tâm Biên Hòa và Long Thành. Tuy nhiên, thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch và các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo.