Metro số 6 TP.HCM: Liên danh Việt - Trung đề xuất đầu tư 3,3 tỷ USD Tuyến metro số 6 giai đoạn 1 dài 23km kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Hữu dự kiến khởi công cuối năm 2026 với sự tham gia của tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc.

Tuyến metro số 6 giai đoạn 1 tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý lớn với đề xuất đầu tư từ liên danh có sự góp mặt của tập đoàn PowerChina. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3,3 tỷ USD, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối hạ tầng giữa hai cảng hàng không quốc tế lớn nhất khu vực phía Nam là Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Đề xuất đầu tư theo mô hình tổng thầu EPC

Mới đây, liên danh bao gồm Tập đoàn GFS, Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group) và Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) đã chính thức gửi văn bản tới UBND TP.HCM. Liên danh này bày tỏ nguyện vọng được tham gia nghiên cứu, khảo sát, thiết kế kỹ thuật và thi công tuyến metro số 6 giai đoạn 1 dưới hình thức tổng thầu EPC.

Đại diện liên danh cho biết đơn vị đã nắm bắt chủ trương của thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Nếu đáp ứng các điều kiện quy định, liên danh kỳ vọng sẽ tham gia sâu vào các giai đoạn từ thiết kế đến thi công, đồng thời mở rộng cơ hội tại các dự án đường sắt đô thị khác trong tương lai.

Liên danh Tập đoàn GFS - Tập đoàn Xây dựng Delta (Delta Group) - Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) muốn làm tuyến metro số 6. Ảnh: Anh Tú

Đáng chú ý, liên danh cam kết sẽ chuyển giao công nghệ vận hành máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Việc này nhằm mục tiêu giúp nhân sự trong nước từng bước làm chủ công nghệ thi công hầm hiện đại, giảm sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài và tiến tới tự chủ trong phát triển hạ tầng đường sắt đô thị.

Quy hoạch và lộ trình triển khai tuyến metro số 6

Theo quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 6 là tuyến vành đai với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 53,8km. Trong đó, giai đoạn 1 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) đang được ưu tiên triển khai để hình thành hành lang kết nối hai sân bay quốc tế.

Dự án giai đoạn 1 có các thông số kỹ thuật và lộ trình dự kiến như sau:

Chiều dài: Khoảng 22 - 23km.

Khoảng 22 - 23km. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 3,3 tỷ USD.

Dự kiến 3,3 tỷ USD. Hướng tuyến: Bắt đầu từ đường Võ Chí Công, đi theo Vành đai 2, Phạm Văn Đồng, Hồng Hà, Bạch Đằng, qua Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến nút giao Cộng Hòa.

Bắt đầu từ đường Võ Chí Công, đi theo Vành đai 2, Phạm Văn Đồng, Hồng Hà, Bạch Đằng, qua Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đến nút giao Cộng Hòa. Kết nối: Liên thông với tuyến metro số 2 tại ga Bà Quẹo và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại ga Phú Hữu.

Metro số 6 giai đoạn 1 là một đoạn tuyến nằm trong 4 hành lang đường sắt đô thị kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành (Ảnh: MAUR).

Về tiến độ, UBND TP.HCM dự kiến phê duyệt dự án vào tháng 11/2026, chính thức khởi công vào ngày 31/12/2026 và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2030.

Năng lực của đối tác ngoại trong liên danh

Trong liên danh đề xuất, PowerChina là cái tên đáng chú ý với vị thế là một trong những tập đoàn xây dựng hạ tầng và năng lượng hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp này thường xuyên nằm trong danh sách Fortune Global 500 và có mặt tại hơn 130 quốc gia.

Tại Việt Nam, PowerChina đã hoạt động từ năm 2000 và ghi dấu ấn qua nhiều dự án năng lượng quy mô lớn như: cụm điện mặt trời Dầu Tiếng (Tỉnh Tây Ninh), dự án điện mặt trời Phù Mỹ (Tỉnh Bình Định), điện gió ngoài khơi Bình Đại (Tỉnh Bến Tre) và Nhà máy điện rác Cần Thơ.

Phản hồi từ cơ quan chức năng

Sau khi xem xét đề xuất, Sở Tài chính TP.HCM cho biết dự án metro số 6 giai đoạn 1 hiện đang trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) thực hiện. Các bước đầu tư tiếp theo chưa được triển khai chính thức.

Theo quy định pháp luật, sau khi dự án được phê duyệt quyết định đầu tư, chủ đầu tư mới thực hiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu công khai. Do đó, Sở Tài chính đề nghị liên danh chủ động làm việc với MAUR để cập nhật tiến độ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia quá trình đấu thầu theo đúng quy định.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.