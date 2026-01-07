Mexico 2-0 Ecuador: Mexico vào vòng trong
Mexico bước vào cuộc đối đầu với Ecuador tại Estadio Banorte với tâm thế của đội dẫn đầu bảng sau chuỗi trận toàn thắng ấn tượng, trong khi đại diện Nam Mỹ đang tìm kiếm sự ổn định để cạnh tranh vị trí.
- 90+4' Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp
Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Ecuador.
- 90+3' Orbelín Pineda bỏ lỡ cơ hội
Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải khung thành Ecuador.
- 90' Thời gian bù giờ
Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ.
- 90' Mexico không được hưởng penalty
Một pha va chạm mạnh diễn ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi.
- 88' Ecuador bế tắc
Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico, nhưng vẫn chưa thể tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng lên khung thành đối phương.
- 85' Mexico thong dong cuối trận
Mexico cầm bóng tốt, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công trong những phút cuối.
- 80' Mexico điều chỉnh nhân sự
Mexico đang nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật.
- 74' Kevin Rodríguez bỏ lỡ cơ hội quan trọng
Moises Caicedo thực hiện đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez băng xuống trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.
- 72' Hàng thủ Mexico chơi tập trung
Ecuador có pha tạt bóng đầy ấn tượng vào vòng cấm Mexico, nhưng Plata không thể dứt điểm cận thành trước sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ áo xanh.
- 67' Galindez cứu thua
César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán về phía khung thành Ecuador. Thủ môn Galindez đã phải vất vả cứu thua cho đội bóng áo vàng.
- 63' Mexico giải nguy kịp thời
Moisés Caicedo thực hiện quả tạt đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Mexico kịp thời phá bóng giải nguy. Ecuador sau đó được hưởng một quả phạt góc.
- 60' Ecuador bế tắc
Một giờ thi đấu đã trôi qua nhưng Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của Mexico.
- 57' Mexico giải nguy tốt
Nilson Angulo thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Mexico đã chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy.
- 53' Mexico tấn công chủ động
César Montes thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên ngang. Ecuador được hưởng quả phát bóng lên.
- 51' Pedro Vite sút xa vọt xà
Pedro Vite khống chế đường chuyền thuận lợi từ Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút sau đó lại đi vọt xà ngang.
- 45+6' Hiệp một khép lại
Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico trước Ecuador.
- 45' Thời gian bù giờ
Hiệp một có thêm 5 phút bù giờ.
- 44' Raul Jimenez dứt điểm chệch khung thành
Mexico suýt có bàn thứ ba sau pha lên bóng sắc lẹm bên cánh phải. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc.
- 40' Rangel cứu thua ấn tượng
John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải, bó vào trong rồi dứt điểm chân trái đầy ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn Rangel bên phía Mexico đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.
- 38' Ecuador bế tắc
Ecuador được hưởng quả đá phạt nhưng Caicedo lại treo bóng quá tệ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.
- 35' Nilson Angulo phạm lỗi
Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau khi xác định Nilson Angulo bên phía Ecuador vào bóng quá quyết liệt trong pha tranh chấp.
- 31' Vào! Mexico 2-0 Ecuador
Mexico tổ chức tấn công sắc lẹm và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người lập công với cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, một lần nữa đánh bại thủ môn Galindez.
- 29' Alvarado bị đau
Valencia của Ecuador có pha vào bóng rất nguy hiểm với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico tỏ ra đau đớn và cần được chăm sóc.
- 27' Ecuador cần quãng nghỉ
Quãng nghỉ giữa hiệp một là rất cần thiết để Ecuador tổ chức lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép nghẹt thở.
- 21' Vào! Mexico 1-0 Ecuador
Julian Quinones bứt tốc rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador trước khi tung cú dứt điểm trái phá. Thủ môn Galindez hoàn toàn không có cơ hội cứu thua.
- 17' John Yeboah dứt điểm trúng cột dọc
John Yeboah có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. May cho Mexico là cú sút của cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi trúng cột dọc.
- 15' Ecuador thoát thua
Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm và cầu thủ trẻ Mexico lập tức tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.
- 8' Raul Jimenez đánh đầu chệch cột
Raul Jimenez băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Luis Romo rồi đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành Ecuador trong gang tấc.
- 7' Luis Romo sút xa
Luis Romo đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đi thiếu chính xác.
- 6' Gilberto Mora sút xa
Gilberto Mora nỗ lực gây bất ngờ cho thủ môn Ecuador bằng cú sút xa táo bạo sau pha xử lý bóng, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
- 3' Mexico tạo sức ép sớm
Mexico nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép mạnh mẽ lên khung thành Ecuador, khiến đội bóng áo vàng phải co cụm phòng ngự.
- 1' Trận đấu bắt đầu
Mexico giao bóng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador chính thức bắt đầu.
- 0' Trận đấu bắt đầu
Trận đấu giữa Mexico vs Ecuador lăn bóng.
Cập nhật lúc 07:56 01/07/2026
Bối cảnh trận đấu tại Estadio Banorte
Cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador trong khuôn khổ World Cup diễn ra tại sân vận động Estadio Banorte đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Mexico hiện đang cho thấy sức mạnh đáng sợ tại bảng đấu khi chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Trận đấu diễn ra lúc 08:00 ngày 01/07/2026 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho Ecuador trước một đối thủ đang có điểm rơi phong độ cực tốt.
Phong độ trái ngược của hai đội
Nhìn vào dữ liệu thống kê gần đây, Mexico đang sở hữu phong độ cực kỳ ổn định. Đội bóng này đã thiết lập chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, cho thấy sự hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Sự hưng phấn và tính gắn kết trong lối chơi giúp Mexico trở thành đối thủ khó bị đánh bại ở thời điểm hiện tại, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.
Ngược lại, Ecuador đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện Nam Mỹ chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Để có thể đứng vững trước sức ép từ một Mexico đang thăng hoa, Ecuador cần cải thiện đáng kể khả năng tập trung và tính kỷ luật trong lối chơi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Lịch sử đối đầu đầy duyên nợ
Dù Mexico đang có phong độ vượt trội, nhưng lịch sử đối đầu lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng khu vực Mỹ Latinh. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều có cho mình 1 chiến thắng, trong khi có tới 3 trận kết thúc với tỉ số hòa. Điều này chứng tỏ Ecuador luôn biết cách gây khó khăn cho Mexico bất chấp sự chênh lệch về phong độ ở từng thời điểm cụ thể.
Nhận định chiến thuật
Với lợi thế tâm lý và vị trí dẫn đầu, Mexico nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên. Khả năng duy trì nhịp độ trận đấu và tận dụng sai lầm của đối phương là vũ khí nguy hiểm nhất của họ lúc này.
Trong khi đó, Ecuador với tính chất của một đội bóng Nam Mỹ kiên cường, có thể sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ và rình rập. Việc đã từng cầm chân Mexico trong quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để Ecuador hy vọng vào một kết quả khả quan. Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng trên băng ghế chỉ đạo, nơi mà sự sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá đắt.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 15/10/2025: Mexico 1 - 1 Ecuador
- 01/07/2024: Mexico 0 - 0 Ecuador
- 06/06/2022: Mexico 0 - 0 Ecuador
- 28/10/2021: Mexico 2 - 3 Ecuador
- 10/06/2019: Mexico 3 - 2 Ecuador
Phong độ gần đây của Mexico
- 25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)
- 19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)
- 12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)
- 05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)
- 31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thắng)
Phong độ gần đây của Ecuador
- 26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thắng)
- 21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)
- 15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thua)
- 08/06/2026: Ecuador 3-0 Guatemala (Thắng)
- 31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Mexico
|1
|9
|WWW
Phong độ và thống kê đội
Mexico (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 3 (2 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Ecuador (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: LDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Mexico: Không có thông tin chấn thương
Ecuador: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Mexico
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Double chance : Mexico or draw and -3.5 goals
Cập nhật đội hình lúc 07:21 01/07/2026
Đội hình chính thức
Mexico
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Javier Aguirre
Đội hình xuất phát:
- 1. Raúl Rangel (G)
- 2. Jorge Sánchez (D)
- 3. César Montes (D)
- 5. Johan Vásquez (D)
- 23. Jesús Gallardo (D)
- 19. Gilberto Mora (M)
- 6. Erik Lira (M)
- 7. Luis Romo (M)
- 25. Roberto Alvarado (F)
- 9. Raúl Jiménez (F)
- 16. Julián Quiñones (F)
Dự bị:
- 12. Carlos Acevedo
- 13. Guillermo Ochoa
- 15. Israel Reyes
- 20. Mateo Chávez
- 4. Edson Álvarez
- 24. Luis Chávez
- 8. Álvaro Fidalgo
- 17. Orbelín Pineda
- 18. Obed Vargas
- 26. Brian Gutiérrez
- 21. César Huerta
- 10. Alexis Vega
- 14. Armando González
- 22. Guillermo Martínez
- 11. Santiago Giménez
Ecuador
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Sebastian Beccacece
Đội hình xuất phát:
- 1. Hernán Galíndez (G)
- 21. Alan Franco (D)
- 4. Joel Ordóñez (D)
- 6. Willian Pacho (D)
- 3. Piero Hincapié (D)
- 9. John Yeboah (M)
- 23. Moisés Caicedo (M)
- 15. Pedro Vite (M)
- 20. Nilson Angulo (M)
- 19. Gonzalo Plata (F)
- 13. Enner Valencia (F)
Dự bị:
- 12. Moisés Ramírez
- 22. Gonzalo Valle
- 25. Jackson Porozo
- 2. Félix Torres
- 26. Yaimar Medina
- 5. Jordy Alcivar
- 10. Kendry Páez
- 18. Denil Castillo
- 17. Ángelo Preciado
- 7. Pervis Estupiñán
- 8. Anthony Valencia
- 14. Alan Minda
- 16. Jordy Caicedo
- 11. Kevin Rodriguez
- 24. Jeremy Arevalo