Mexico đánh bại Ecuador 2-0: Chấm dứt lời nguyền 40 năm tại World Cup Chiến thắng thuyết phục trước Ecuador tại thánh địa Azteca không chỉ đưa Mexico tiến sâu vào World Cup 2026 mà còn giải tỏa cơn khát thắng trận knock-out kéo dài suốt 4 thập kỷ.

Sau 40 năm chờ đợi trong mòn mỏi, bóng đá Mexico cuối cùng đã tìm lại được cảm giác chiến thắng tại một vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Trên sân vận động Azteca rực lửa, đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã trình diễn một lối chơi khoa học, hiệu quả để vượt qua Ecuador với tỷ số 2-0, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo của FIFA World Cup 2026.

Sức nóng tại Azteca và sự tự tin của thế hệ mới

Trận đấu bị trì hoãn một tiếng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mexico City với mưa lớn và sấm sét. Tuy nhiên, sự chờ đợi đó dường như chỉ làm tăng thêm sự phấn khích của các cổ động viên nhà. Ngay khi bóng lăn, Mexico đã áp đặt một cường độ chơi bóng cực cao, bóp nghẹt không gian triển khai bóng của đại diện Nam Mỹ.

Điểm sáng lớn nhất trong cách vận hành của El Tri chính là Gilberto Mora. Ở tuổi 17, tiền đạo này thi đấu với sự chững chạc đáng kinh ngạc. Những pha chạm bóng bước một tinh tế và khả năng xoay sở trong không gian hẹp của Mora đã liên tục đặt hàng thủ Ecuador vào trạng thái báo động đỏ.

Khoảnh khắc bùng nổ của Julian Quinones

Sự áp đảo của Mexico sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 22. Từ một tình huống dàn xếp tấn công trung lộ, Roberto Alvarado thực hiện đường chuyền điểm rơi loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương. Julian Quinones thoát xuống đầy tốc độ, dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Ecuador.

Quinones lập siêu phẩm giúp Mexico phá thế bế tắc.

Bàn thắng này là minh chứng cho sự biến ảo trong chiến thuật mà HLV Javier Aguirre đang xây dựng. Mexico không còn chỉ dựa vào những pha xuống biên thuần túy mà đã biết cách khai thác tối đa khoảng trống ở nách trung lộ bằng những đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm.

Sai lầm chí mạng và bản lĩnh của Raul Jimenez

Khi Ecuador còn chưa tìm được phương án phản kháng, họ đã phải nhận đòn trừng phạt thứ hai từ sai lầm cá nhân. Phút 31, trung vệ Willian Pacho có pha xử lý lóng ngóng, tạo điều kiện cho Raul Jimenez cướp bóng ngay sát vòng cấm. Sau pha phối hợp đập nhả nhuần nhuyễn với Quinones, tiền đạo kỳ cựu của Fulham đã tung cú sút quyết đoán vào góc cao, nhân đôi cách biệt.

Sai lầm của hậu vệ Ecuador giúp Mexico dẫn 2 bàn chỉ sau 31 phút..

Đây là bàn thắng mang ý nghĩa biểu tượng, khẳng định giá trị của những cựu binh trong một đội hình đang trẻ hóa mạnh mẽ. Mexico bước vào giờ nghỉ với lợi thế tâm lý cực lớn, trong khi Ecuador rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn.

Hàng phòng ngự thép và tấm thẻ đỏ phút cuối

Bước sang hiệp hai, Mexico chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chuyển sang sơ đồ phòng ngự phản công. Sự kỷ luật của tuyến giữa đã chia cắt hoàn toàn mối liên kết giữa Enner Valencia và Gonzalo Plata. Mọi nỗ lực nhồi bóng vào vòng cấm của Ecuador đều bị bẻ gãy bởi sự xuất sắc của thủ thành Rangel.

Sự ức chế của các cầu thủ khách lên đến đỉnh điểm ở những phút bù giờ. Hậu vệ Piero Hincapie đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi thiếu kiềm chế với cầu thủ đối phương. Hành động này chính thức chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng mong manh của đại diện Nam Mỹ.

Thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số Mexico Ecuador Tỷ số 2 0 Số cú sút 12 8 Sút trúng đích 5 2 Kiểm soát bóng 52% 48% Thẻ đỏ 0 1

Chiến thắng 2-0 không chỉ là một kết quả đơn thuần, nó là cột mốc đánh dấu sự trở lại của một thế lực bóng đá khu vực CONCACAF trên bản đồ thế giới. Sau 4 thập kỷ, lời nguyền vòng knock-out đã chính thức bị phá bỏ ngay tại thánh địa Azteca huyền thoại.

Dưới đây là đội hình xuất phát của hai đội trong trận cầu lịch sử này:

Với phong độ thăng hoa và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Mexico đang tràn đầy tự tin để hướng tới những mục tiêu xa hơn tại kỳ World Cup lịch sử diễn ra trên sân nhà.