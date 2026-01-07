Tin mới

    Mexico thắng Ecuador 2-0: Chấm dứt lời nguyền 40 năm tại World Cup

    Tuệ Nhân01/07/2026 14:47

    Đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 tại vòng 32 đội, Mexico chính thức phá bỏ 'lời nguyền Quinto Partido' để lần đầu tiên ghi tên vào vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1986.

    Sáng 1/7, sân vận động Azteca chứng kiến một thời khắc lịch sử của bóng đá Mexico. Dưới cơn mưa tầm tã khiến trận đấu phải lùi lại một giờ đồng hồ, đoàn quân "El Tri" đã trình diễn một lối chơi rực lửa để hạ gục Ecuador với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp Mexico phá bỏ nỗi ám ảnh "Quinto Partido" (trận đấu thứ năm) đã kéo dài suốt gần 4 thập kỷ.

    Đội tuyển Mexico ăn mừng chiến thắng trước Ecuador tại World Cup 2026
    Mexico thắng thuyết phục Ecuador ở vòng 32 đội.

    Sức ép nghẹt thở từ những phút đầu

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng một thế trận áp đảo toàn diện. Sơ đồ chiến thuật của đội chủ nhà vận hành trơn tru với những pha triển khai bóng tốc độ cao ở hai hành lang cánh. Phút thứ 7, Raul Jimenez đã gửi lời cảnh báo đầu tiên bằng cú đánh đầu sạt cột dọc, mở màn cho một hiệp đấu đầy giông bão đối với hàng thủ Nam Mỹ.

    Sự kiên trì của Mexico được đền đáp ở phút 22. Từ một đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự của Roberto Alvarado, Julian Quinones bứt tốc dũng mãnh trước khi tung cú dứt điểm sấm sét hạ gục thủ thành Hernan Galindez. Bàn mở tỷ số như một liều thuốc kích thích, khiến bầu không khí tại Azteca trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

    Julian Quinones ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Mexico
    Các cầu thủ Mexico chia vui sau bàn thắng của Quinones
    Niềm vui của cổ động viên Mexico trên khán đài
    Julian Quinones dứt điểm ghi bàn
    Quinones mở tỷ số cho Mexico.

    Cú đấm bồi và sự sụp đổ của Ecuador

    Khi Ecuador còn chưa kịp hoàn hồn, Mexico đã tung ra đòn kết liễu ở phút 31. Tận dụng sai lầm tai hại từ pha chuyền hỏng của hậu vệ đối phương, Quinones một lần nữa sắm vai người hùng với pha kiến tạo dọn cỗ để Raul Jimenez dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Thống kê trong hiệp một cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp: Mexico kiểm soát 60% bóng, tung ra 10 cú sút và đạt hiệu suất chuyển hóa cơ hội tuyệt đối.

    Bước sang hiệp hai, Ecuador nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải một hệ thống phòng ngự vô cùng kín kẽ. Các học trò của HLV Mexico chơi chậm rãi, kỷ luật và luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm. Sự bế tắc của Ecuador lên đến đỉnh điểm ở phút 90+5 khi Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống tranh cãi gay gắt với trọng tài.

    Trận đấu giữa Mexico và Ecuador diễn ra căng thẳng
    Hàng thủ Mexico chơi tập trung trước sức ép của Ecuador
    Các cầu thủ Ecuador bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Mexico
    Mexico duy trì thế trận áp đảo trong hiệp hai
    Mexico chơi hay hơn Ecuador.

    Phá bỏ xiềng xích lịch sử

    Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi Mexico duy trì thành tích toàn thắng 4 trận và chưa để lọt lưới bàn nào tại kỳ World Cup lần này. Quan trọng hơn, họ đã chính thức vượt qua cái dớp thất bại ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên vốn đã ám ảnh bóng đá nước này từ năm 1986.

    Tại vòng 16 đội, thử thách tiếp theo của Mexico sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo. Với phong độ hủy diệt và tâm lý đã được giải tỏa, đội chủ nhà đang tràn đầy tự tin để viết tiếp câu chuyện cổ tích trên thánh địa Azteca.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Thể thao 360
          Mexico thắng Ecuador 2-0: Chấm dứt lời nguyền 40 năm tại World Cup
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO