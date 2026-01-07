Mexico thắng Ecuador 2-0: Chấm dứt lời nguyền 40 năm tại World Cup Đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 tại vòng 32 đội, Mexico chính thức phá bỏ 'lời nguyền Quinto Partido' để lần đầu tiên ghi tên vào vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1986.

Sáng 1/7, sân vận động Azteca chứng kiến một thời khắc lịch sử của bóng đá Mexico. Dưới cơn mưa tầm tã khiến trận đấu phải lùi lại một giờ đồng hồ, đoàn quân "El Tri" đã trình diễn một lối chơi rực lửa để hạ gục Ecuador với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp Mexico phá bỏ nỗi ám ảnh "Quinto Partido" (trận đấu thứ năm) đã kéo dài suốt gần 4 thập kỷ.

Mexico thắng thuyết phục Ecuador ở vòng 32 đội.

Sức ép nghẹt thở từ những phút đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng một thế trận áp đảo toàn diện. Sơ đồ chiến thuật của đội chủ nhà vận hành trơn tru với những pha triển khai bóng tốc độ cao ở hai hành lang cánh. Phút thứ 7, Raul Jimenez đã gửi lời cảnh báo đầu tiên bằng cú đánh đầu sạt cột dọc, mở màn cho một hiệp đấu đầy giông bão đối với hàng thủ Nam Mỹ.

Sự kiên trì của Mexico được đền đáp ở phút 22. Từ một đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự của Roberto Alvarado, Julian Quinones bứt tốc dũng mãnh trước khi tung cú dứt điểm sấm sét hạ gục thủ thành Hernan Galindez. Bàn mở tỷ số như một liều thuốc kích thích, khiến bầu không khí tại Azteca trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết.

Quinones mở tỷ số cho Mexico.

Cú đấm bồi và sự sụp đổ của Ecuador

Khi Ecuador còn chưa kịp hoàn hồn, Mexico đã tung ra đòn kết liễu ở phút 31. Tận dụng sai lầm tai hại từ pha chuyền hỏng của hậu vệ đối phương, Quinones một lần nữa sắm vai người hùng với pha kiến tạo dọn cỗ để Raul Jimenez dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Thống kê trong hiệp một cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp: Mexico kiểm soát 60% bóng, tung ra 10 cú sút và đạt hiệu suất chuyển hóa cơ hội tuyệt đối.

Bước sang hiệp hai, Ecuador nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải một hệ thống phòng ngự vô cùng kín kẽ. Các học trò của HLV Mexico chơi chậm rãi, kỷ luật và luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm. Sự bế tắc của Ecuador lên đến đỉnh điểm ở phút 90+5 khi Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống tranh cãi gay gắt với trọng tài.

Mexico chơi hay hơn Ecuador.

Phá bỏ xiềng xích lịch sử

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi Mexico duy trì thành tích toàn thắng 4 trận và chưa để lọt lưới bàn nào tại kỳ World Cup lần này. Quan trọng hơn, họ đã chính thức vượt qua cái dớp thất bại ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên vốn đã ám ảnh bóng đá nước này từ năm 1986.

Tại vòng 16 đội, thử thách tiếp theo của Mexico sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo. Với phong độ hủy diệt và tâm lý đã được giải tỏa, đội chủ nhà đang tràn đầy tự tin để viết tiếp câu chuyện cổ tích trên thánh địa Azteca.