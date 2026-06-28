MG ZS 2026: SUV đô thị thực dụng với ưu đãi lệ phí trước bạ hấp dẫn MG ZS tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV hạng B nhờ mức giá cạnh tranh và loạt trang bị thực dụng. Trong tháng 6/2026, mẫu xe nhập khẩu Thái Lan này nhận ưu đãi lệ phí trước bạ lên tới 58 triệu đồng.

MG ZS là mẫu SUV đô thị đến từ thương hiệu Anh Quốc (hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc), lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2020. Sau đợt nâng cấp quan trọng, xe chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giúp cải thiện đáng kể về chất lượng hoàn thiện và niềm tin từ người tiêu dùng. Hiện nay, MG ZS cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda HR-V và KIA Seltos trong phân khúc xe gầm cao hạng B.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh MG ZS tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, nhà phân phối tiếp tục duy trì chính sách kích cầu mạnh mẽ, đặc biệt là gói hỗ trợ lệ phí trước bạ cho các dòng xe sản xuất năm 2025. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Ưu đãi (xe sản xuất 2025) MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 Tặng lệ phí trước bạ 52 triệu VND MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 Tặng lệ phí trước bạ 58 triệu VND

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách đại lý và trang bị cụ thể của từng xe.

MG ZS 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc SUV hạng B.

Thiết kế ngoại thất trẻ trung và hiện đại

MG ZS 2026 duy trì ngôn ngữ thiết kế năng động với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.585 mm. Những thông số này đảm bảo cho xe một diện mạo cân đối và không gian sử dụng tối ưu.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt 3D đen bóng, bao quanh bởi viền chrome khỏe khoắn. Nâng cấp đáng giá nhất là cụm đèn pha LED Projector tự động kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày hình móc câu sắc sảo. Ở phía hông, xe sử dụng bộ mâm 17 inch thiết kế hình cánh hoa bắt mắt (trên bản LUX+), thay thế cho kiểu dáng đơn điệu trước đây. Đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu LED dạng khói mờ và cản sau tích hợp ống xả giả tạo vẻ cân đối.

Nội thất thực dụng và tiện nghi vượt tầm giá

Khoang cabin của MG ZS 2026 đi theo hướng đơn giản nhưng hiện đại. Điểm nhấn chính là màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, được đặt cao hơn giúp người lái dễ dàng thao tác. Vô-lăng dạng D-Cut thể thao tích hợp nhiều phím chức năng, đi kèm cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin rõ nét.

Hệ thống điều hòa trên xe tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM2.5, một tính năng rất hữu ích trong điều kiện môi trường đô thị hiện nay. Không gian hàng ghế thứ hai tương đối rộng rãi, có sẵn cửa gió điều hòa riêng – một trang bị thường bị lược bỏ trên các dòng xe giá rẻ. Phiên bản cao cấp nhất còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, mang lại cảm giác thoáng đãng cho hành khách.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Dưới nắp ca-pô, MG ZS 2026 sử dụng khối động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp số). Xe cung cấp 3 chế độ trợ lực vô-lăng (Thông thường, Đô thị, Thể thao) giúp người lái tùy chỉnh theo điều kiện vận hành.

Về an toàn, MG ZS được trang bị khá đầy đủ với các tính năng như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu 6 túi khí và camera 360 độ, mang lại sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Đánh giá chung

Nhìn chung, MG ZS 2026 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng lần đầu mua xe hoặc gia đình trẻ cần một chiếc SUV đô thị đa dụng. Điểm mạnh lớn nhất của xe nằm ở giá bán cạnh tranh và danh sách trang bị tiện nghi phong phú. Tuy nhiên, khả năng cách âm và sức mạnh động cơ vẫn là những điểm hạn chế nhất định khi so sánh với các đối thủ ở phân khúc cao hơn.