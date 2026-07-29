Michael Carrick và 5 bài toán quyết định mùa giải 2026/27 của Manchester United Manchester United đã chi 85 triệu bảng cho Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng Michael Carrick còn phải giải quyết nhân sự, tâm lý và chiều sâu đội hình.

Manchester United bước vào mùa giải 2026/27 với kỳ vọng lớn sau giai đoạn hồi sinh ở nửa cuối mùa trước. Michael Carrick sẽ phải giải quyết năm vấn đề then chốt, từ hoàn thiện lực lượng đến quản lý những cầu thủ trở về sau World Cup, nếu muốn đội bóng đủ sức cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League.

Đội chủ sân Old Trafford đã khởi động giai đoạn giao hữu bằng thất bại 0-1 trước Wrexham, trước khi thắng Rosenborg 5-0. Những cuộc đối đầu sắp tới với Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United và AC Milan sẽ là thước đo rõ hơn cho bộ khung Carrick đang xây dựng.

Carrick được kỳ vọng giúp MU chơi tiến bộ ở mùa giải mới. Ảnh: Getty.

85 triệu bảng chưa khép lại công cuộc tái thiết

Manchester United đã chi tổng cộng 85 triệu bảng Anh để đưa Andrey Santos và Youri Tielemans về tăng cường tuyến giữa. Hai bản hợp đồng này cho thấy Carrick muốn củng cố khu vực có ý nghĩa quyết định với khả năng kiểm soát nhịp độ, đặc biệt khi đội phải trở lại đấu trường UEFA Champions League.

Tuy nhiên, đội hình vẫn chưa hoàn chỉnh. Theo các báo cáo, Carrick còn muốn có thêm một tiền vệ thứ ba, một tiền đạo cắm chất lượng và một cầu thủ chạy cánh trái. Việc bổ sung ít nhất hai tân binh trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa sẽ giúp Manchester United có thêm lựa chọn cho lịch thi đấu dày đặc.

Marcus Rashford và thử thách tái hòa nhập

Tương lai của Marcus Rashford là bài toán nhân sự nhạy cảm nhất. Barcelona đã không kích hoạt điều khoản mua đứt sau quãng thời gian mượn cầu thủ này, khiến khả năng Rashford trở lại đội một Manchester United trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng sự trở lại ấy không đơn giản. Áo số 10 từng gắn với Rashford hiện đã được trao cho Matheus Cunha, trong khi một bộ phận người hâm mộ không hài lòng với thái độ thi đấu của tiền đạo người Anh trong quá khứ.

Điểm kết nối quan trọng nằm ở Carrick, người từng làm việc cùng Rashford dưới thời Mourinho và Solskjaer. Nếu tiền đạo này được tái hòa nhập, ban huấn luyện cần tìm cách khôi phục sự tự tin và bản năng ghi bàn của anh, thay vì để vấn đề cũ kéo dài sang mùa giải mới.

Rashford có tương lai bất định ở Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Luke Shaw, Harry Maguire và áp lực xoay tua

Thành công của Carrick ở mùa giải 2025/26 một phần đến từ mật độ thi đấu một trận mỗi tuần. Bối cảnh sẽ khác khi UEFA Champions League trở lại, bởi Manchester United cần xoay tua mà vẫn duy trì chất lượng ở những vị trí then chốt.

Harry Maguire sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 3 năm 2027, còn Luke Shaw có tiền sử chấn thương dày đặc. Cả hai đang tập luyện sau khi không góp mặt cùng đội tuyển Anh tại World Cup, và Carrick phải đánh giá chính xác khả năng chịu tải của từng người.

Đây là bài toán cân bằng: Manchester United không thể mạo hiểm khiến hai cầu thủ dính chấn thương dài hạn, nhưng cũng khó bỏ qua kinh nghiệm của họ ở các trận đấu lớn. Những trận giao hữu trước mùa giải vì thế không chỉ nhằm tìm kết quả mà còn để xác định giới hạn thể lực của các trụ cột.

Khôi phục tâm lý cho Senne Lammens và Kobbie Mainoo

Senne Lammens vừa trải qua mùa 2025/26 ấn tượng, nhưng sai lầm trong màu áo đội tuyển Bỉ tại World Cup có thể để lại áp lực tâm lý. Thủ môn này để tuột bóng, dẫn đến bàn thắng của Mikel Merino cho Tây Ban Nha, và Carrick cần giúp học trò sớm lấy lại sự ổn định.

Kobbie Mainoo cũng trở về sau một mùa hè khó quên khi không được HLV Thomas Tuchel sử dụng tại World Cup 2026. Với một cầu thủ trẻ, sự thất vọng đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khởi đầu mùa giải nếu không được xử lý đúng cách.

Nhiệm vụ của ban huấn luyện là bảo đảm Lammens và Mainoo không mang theo những tổn thương từ đội tuyển vào Manchester United. Sự chuẩn bị về tâm lý có thể quan trọng không kém các buổi tập chiến thuật trong giai đoạn này.

Đặt niềm tin vào lực lượng học viện

Lịch thi đấu trên nhiều mặt trận khiến các tài năng trẻ trở thành nguồn lực đáng giá. Shea Lacey đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng trong chiến thắng 5-0 trước Rosenborg, còn hậu vệ trái Harry Amass cho thấy sự trưởng thành ở loạt trận giao hữu hè.

Harry Amass chơi ấn tượng ở loạt trận giao hữu hè. Ảnh: Getty.

Nếu Carrick tìm được hai đến ba cầu thủ trẻ có thể ra sân khoảng 10-15 trận mỗi mùa, chiều sâu của Manchester United sẽ được cải thiện mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào chuyển nhượng. Quyết định giữ ai ở lại đội một khi các trụ cột trở về từ World Cup sẽ phản ánh trực tiếp tầm nhìn của Carrick cho mùa giải mang tính bản lề.