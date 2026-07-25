Michael Olise đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục kiến tạo vô tiền khoáng hậu Tiền vệ Michael Olise trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu vua kiến tạo tại ba đấu trường lớn Bundesliga, Champions League và World Cup trong cùng một mùa giải.

Trong một mùa giải mà những cỗ máy ghi bàn như Kylian Mbappe hay Harry Kane liên tục chiếm sóng truyền thông, Michael Olise lại chọn cho mình một con đường riêng để đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Ngôi sao người Pháp vừa chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên vinh dự dẫn đầu danh sách kiến tạo ở cả ba giải đấu lớn nhất trong cùng một mùa giải: Bundesliga, UEFA Champions League và World Cup 2026.

Cột mốc vô tiền khoáng hậu trên ba đấu trường

Sự ổn định kinh ngạc của Olise được duy trì xuyên suốt chiến dịch nội địa cùng Bayern Munich. Tại đấu trường Bundesliga, tiền vệ này thực hiện tới 19 đường chuyền thành bàn, bỏ xa người xếp thứ hai là Julian Ryerson của Borussia Dortmund tới 4 lần dọn cỗ. Phong độ xuất sắc này là nhân tố then chốt giúp đại diện xứ Bavaria đòi lại ngôi vương quốc nội.

Bước ra đấu trường châu lục Champions League, dù Bayern Munich phải dừng bước tại vòng bán kết, Olise vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Anh dẫn đầu danh sách kiến tạo với 6 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công, chia sẻ vị trí số một cùng Achraf Hakimi, Vinicius Junior và Khvicha Kvaratskhelia.

Đỉnh cao trong mùa giải bùng nổ của Olise chính là World Cup 2026. Trong vai trò nhạc trưởng của tuyển Pháp, anh thi đấu thăng hoa với 7 pha kiến tạo. Thành tích này giúp ngôi sao sinh năm 2001 chính thức thiết lập kỷ lục mới về số đường chuyền thành bàn tại một kỳ World Cup, vượt qua cột mốc 6 lần từng được huyền thoại Pele nắm giữ suốt nhiều thập kỷ.

Sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng

Việc đồng thời dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup, Champions League và Bundesliga trong cùng một mùa giải là kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá thế giới. Trước Olise, chưa có cầu thủ nào làm được điều tương tự ở cả Champions League lẫn World Cup trong cùng một năm.

Màn trình diễn siêu hạng này lập tức biến anh trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu châu Âu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền đạo Kylian Mbappe đã trực tiếp thúc giục ban lãnh đạo Real Madrid chi ra 190 triệu bảng để chiêu mộ người đồng đội ở tuyển Pháp. Đứng trước nguy cơ mất ngôi sao lớn nhất, Bayern Munich đang gấp rút chuẩn bị một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn nhằm giữ chân trụ cột.

Bên cạnh những tin đồn chuyển nhượng, Olise cũng đang đối mặt với một sự cố nhỏ ngoài sân cỏ trong kỳ nghỉ hậu World Cup, khi cựu trung vệ Jerome Boateng lên tiếng đòi lại căn biệt thự sang trọng mà cầu thủ người Pháp đang thuê.