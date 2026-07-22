Michael Olise đối mặt cáo buộc có con riêng với người phụ nữ hơn 10 tuổi Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa tại Bayern Munich và đội tuyển Pháp, Michael Olise bất ngờ vướng vào lùm xùm đời tư khi bị một phụ nữ tại Đức cáo buộc bỏ bê con ruột suốt 20 tháng qua.

Michael Olise, ngôi sao đang lên của Bayern Munich và đội tuyển Pháp, đang đứng trước một cuộc khủng hoảng đời tư nghiêm trọng. Một phụ nữ người Đức vừa công khai cáo buộc tiền vệ này bỏ bê nghĩa vụ làm cha đối với đứa con chung của hai người, ngay thời điểm danh tiếng của anh đang ở mức cao nhất sau kỳ World Cup 2026 thành công.

Mối quan hệ kín tiếng và bằng chứng ADN

Theo báo cáo từ tờ Bild, Fatima Zaunbrecher (34 tuổi), một phụ nữ gốc Morocco hiện sinh sống tại Düsseldorf, khẳng định cô và Olise bắt đầu quen biết qua mạng xã hội Instagram từ năm 2022. Đây là giai đoạn Olise vẫn còn khoác áo Crystal Palace tại giải Ngoại hạng Anh. Cả hai được cho là đã duy trì một mối quan hệ xa cách trong khoảng hai năm trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Biến cố xảy ra khi Fatima phát hiện mình mang thai và hạ sinh một bé gái sau khi chia tay. Fatima khẳng định kết quả xét nghiệm ADN được thực hiện tại Munich đã xác nhận Michael Olise chính là cha ruột của đứa trẻ hiện đã 20 tháng tuổi. Tuy nhiên, điều đáng nói là cô cáo buộc cầu thủ 24 tuổi chưa từng một lần gặp mặt con gái cũng như không thực hiện đầy đủ trách nhiệm cấp dưỡng suốt thời gian qua.

Fatima Zaunbrecher cáo buộc Olise bỏ bê cô con gái 20 tháng tuổi

Tranh chấp pháp lý về nghĩa vụ tài chính

Vụ việc hiện đã chuyển sang giai đoạn tranh chấp pháp lý căng thẳng. Các nguồn tin cho biết đội ngũ luật sư đại diện cho Olise từng đưa ra đề xuất mức trợ cấp ban đầu là 836 euro mỗi tháng, sau đó nâng lên khoảng 2.000 euro để giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, Fatima phản pháo rằng số tiền này vẫn chưa được chi trả đúng như cam kết, dẫn đến việc cô quyết định đưa sự việc ra ánh sáng.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Michael Olise vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ thông cáo chính thức nào. Sự im lặng này càng khiến dư luận tò mò về góc khuất sau cuộc sống của một trong những cầu thủ đắt giá nhất Bundesliga.

Áp lực từ ánh hào quang sân cỏ

Lùm xùm đời tư này nổ ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Olise. Cầu thủ sinh năm 2001 vừa trải qua một mùa giải rực rỡ trong màu áo Bayern Munich sau bản hợp đồng trị giá 53 triệu euro từ Crystal Palace vào mùa hè 2024. Tại World Cup 2026, Olise đã ghi dấu ấn đậm nét với 7 pha kiến tạo, thiết lập kỷ lục mới về số lần dọn cỗ trong một kỳ World Cup, dù đội tuyển Pháp chỉ về đích ở vị trí thứ 4.

Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng tạo đột biến cao, Olise hiện được định giá rất cao và đang nằm trong tầm ngắm của những đội bóng hàng đầu như Real Madrid. Tuy nhiên, những rắc rối ngoài sân cỏ có thể trở thành rào cản tâm lý, ảnh hưởng đến phong độ và hình ảnh chuyên nghiệp mà anh đã dày công xây dựng. Giới chuyên môn nhận định, cách Olise đối mặt và giải quyết vụ việc này sẽ là bài kiểm tra lớn cho bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu châu Âu.