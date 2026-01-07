Michael Olise yêu cầu họp khẩn với Bayern Munich về tương lai sau World Cup 2026 Ngôi sao chạy cánh Michael Olise muốn làm rõ vị thế tại Bayern Munich ngay sau World Cup 2026, trong bối cảnh Real Madrid và nhiều ông lớn đang ráo riết săn đón.

Màn trình diễn bùng nổ của Michael Olise tại World Cup 2026 đang đẩy Bayern Munich vào một cuộc chiến giữ chân trụ cột đầy cam go. Ngay khi chiến dịch cùng đội tuyển Pháp khép lại, ngôi sao sinh năm 2001 đã gửi thông điệp cứng rắn tới ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria về việc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để định đoạt tương lai.

Olise là cái tên hot trên TTCN. Ảnh: AS.

Vị thế thay đổi sau kỳ World Cup rực rỡ

Theo nguồn tin từ AS, đại diện của Michael Olise muốn thảo luận trực tiếp với giới thượng tầng Bayern Munich để đánh giá lại vai trò của anh trong dự án thể thao sắp tới. Động thái này được xem là hệ quả tất yếu sau một mùa giải thăng hoa rực rỡ tại Bundesliga, nơi cựu sao Crystal Palace khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo cánh hàng đầu thế giới.

Tại vòng chung kết World Cup 2026, Olise tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt, trở thành mũi khoan lợi hại nhất trên hàng công của Les Bleus. Chính sự thăng tiến vượt bậc này đã khiến bản hợp đồng mà anh ký kết với "Hùm xám" cách đây hai năm trở nên lỗi thời. Mức đãi ngộ và các điều khoản hiện tại được cho là không còn tương xứng với giá trị thực tế của ngôi sao 24 tuổi trên thị trường chuyển nhượng.

Sức ép từ các ông lớn châu Âu

Bayern Munich hiện đang đứng trước áp lực nặng nề khi Michael Olise liên tục trì hoãn việc cam kết tương lai lâu dài. Sự chần chừ này mở ra cơ hội cho hàng loạt đội bóng lớn nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh. Dù Real Madrid từng lên tiếng phủ nhận các cuộc tiếp cận chính thức, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tài năng của cầu thủ người Pháp.

Bên cạnh đó, các đại gia từ Ngoại hạng Anh và Paris Saint-Germain cũng sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa Olise rời Allianz Arena. Những lời mời gọi hấp dẫn về cả tài chính lẫn tham vọng danh hiệu đang khiến tiền vệ này phải cân nhắc kỹ lưỡng về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Kịch bản nào cho tương lai của Olise?

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả cuộc đàm phán giữa Olise và ban lãnh đạo Bayern Munich. Đội bóng Đức hiểu rằng họ cần phải đưa ra một đề nghị gia hạn với mức lương thưởng phá vỡ mọi giới hạn trước đó nếu muốn giữ chân ngôi sao của mình.

Ngược lại, nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung về định hướng phát triển, một thương vụ bom tấn có thể sẽ được kích hoạt ngay trong tháng 7. Với tài năng đã được kiểm chứng ở những sân chơi lớn nhất, Michael Olise chắc chắn sẽ là cái tên tạo nên sự thay đổi cán cân quyền lực tại châu Âu trong mùa giải tới.