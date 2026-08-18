Michael Owen dự đoán Arsenal bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và gạch tên MU khỏi top 4 Cựu danh thủ Michael Owen khẳng định Arsenal sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh nhờ sự ổn định, trong khi Manchester United sẽ văng khỏi top 4.

Cựu tiền đạo Michael Owen đưa ra nhận định gây chú ý khi cho rằng Arsenal là câu lạc bộ duy nhất duy trì được nền tảng vững chắc để đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này. Ngược lại, ông dự đoán Manchester United sẽ đánh mất vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu do áp lực thi đấu dàn trải trên nhiều đấu trường.

Owen dự đoán Arsenal vô địch, MU bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Sự ổn định giúp Arsenal chiếm thế thượng phong

Pháo thủ vừa có màn chạy đà ấn tượng cho chiến dịch mới bằng chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield). Sau một mùa giải lên ngôi tại quốc nội và tiến vào tới trận chung kết Champions League, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta đang thể hiện sự hoàn thiện vượt trội về mặt chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu.

Chia sẻ trên chương trình podcast The Good, The Bad & The Football, Michael Owen phân tích: "Arsenal chỉ cần giữ nguyên phong độ hiện tại là sẽ tiếp tục đăng quang Ngoại hạng Anh. Tôi không nghĩ có đội bóng nào đủ sức vươn lên đạt mốc 85 điểm, trong khi Arsenal gần như chắc chắn đạt được con số đó một lần nữa. Họ sở hữu một hệ thống phòng ngự vô cùng vững chắc cùng phong độ xuất sắc của thủ môn."

Cựu danh thủ tuyển Anh nhấn mạnh thêm rằng cuộc đua vô địch năm nay có sự khác biệt lớn về ngưỡng điểm số so với các mùa giải trước. Dù Arsenal có thể không đạt đến số điểm kỷ lục như Manchester City hay Liverpool từng làm trong quá khứ, nhưng mức điểm trong khoảng từ giữa đến cuối 80 là quá đủ để họ duy trì vị trí số một.

Các đối thủ cạnh tranh rơi vào giai đoạn chuyển giao

Bên cạnh sự bền bỉ của đội chủ sân Emirates, nguyên nhân chính khiến Owen tin tưởng vào kịch bản Arsenal bảo vệ thành công ngôi vương xuất phát từ bức tranh biến động của các đối thủ trực tiếp. Hầu hết các ứng viên còn lại đều đang trải qua giai đoạn xáo trộn lớn trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng.

Manchester City: Đang bước vào thời kỳ chuyển giao đầy rủi ro dưới thời HLV Enzo Maresca sau sự ra đi của Pep Guardiola, đồng thời mất đi trụ cột tuyến giữa Rodri vào tay Barcelona.

Đang bước vào thời kỳ chuyển giao đầy rủi ro dưới thời HLV Enzo Maresca sau sự ra đi của Pep Guardiola, đồng thời mất đi trụ cột tuyến giữa Rodri vào tay Barcelona. Liverpool và Chelsea: Cả hai đội bóng đều bắt đầu triều đại mới với các tân HLV lần lượt là Andoni Iraola và Xabi Alonso.

Cả hai đội bóng đều bắt đầu triều đại mới với các tân HLV lần lượt là Andoni Iraola và Xabi Alonso. Manchester United: Mặc dù duy trì được sự ổn định nhất định dưới thời HLV Michael Carrick, Quỷ đỏ lại phải đối mặt với bài toán thể lực gay gắt khi quay trở lại đấu trường Champions League.

Bên cạnh đó, Owen đưa ra dự đoán bất ngờ khi cho rằng Tottenham Hotspur – đội bóng không gặp áp lực thi đấu cúp châu Âu và có lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn – sẽ tận dụng cơ hội để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Điều này đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ bị đẩy khỏi top 4, khép lại một mùa giải đầy thách thức cho đội chủ sân Old Trafford.