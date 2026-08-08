Michael Owen khuyên Arsenal chiêu mộ Marcus Rashford sau khi hụt thương vụ Vinicius Junior Sau khi thất bại trong thương vụ Vinicius Junior, Arsenal được cựu tiền đạo Michael Owen tư vấn chiêu mộ Marcus Rashford với mức giá khoảng 40 triệu bảng.

Arsenal đang gặp thử thách lớn trong nỗ lực nâng cấp hàng công sau khi chia tay Leandro Trossard. Đội chủ sân Emirates từng đặt Vinicius Junior làm mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, thậm chí sẵn sàng đưa ngôi sao người Brazil trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Dù vậy, thương vụ đổ vỡ khi Vinicius quyết định ký hợp đồng mới để tiếp tục cống hiến cho Real Madrid.

Phương án giải bài toán hành lang cánh trái của Arsenal

Việc bỏ lỡ Vinicius buộc HLV Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal phải chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi hơn. Trong bối cảnh đội bóng Bắc London cân nhắc những lựa chọn như Bradley Barcola, cựu tiền đạo Michael Owen đã đưa ra một góc nhìn đáng chú ý về thương vụ mang tên Marcus Rashford.

Owen khuyên Arsenal mua Rashford. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ với Metro, Michael Owen phân tích: "Tôi không nghĩ thương vụ Vinicius Junior đến Arsenal sẽ xảy ra, nhưng một động thái dành cho ai đó như Rashford lại rất hợp lý."

Theo Owen, mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 triệu bảng dành cho chân sút người Anh là con số hợp lý đối với ngân sách của Arsenal. Kỹ năng di chuyển rộng và khả năng dứt điểm của Rashford được đánh giá là mảnh ghép phù hợp với triết lý bóng đá mà HLV Arteta đang xây dựng.

Tương lai chưa định hình của Marcus Rashford

Về phía Marcus Rashford, tương lai của anh tại Manchester United vẫn là dấu hỏi lớn. Cầu thủ 28 tuổi vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Mặc dù Rashford mong muốn tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou, đại diện xứ Catalonia đã quyết định rút lui để theo đuổi Anthony Gordon của Newcastle United.

Theo kế hoạch, Rashford sẽ hội quân trở lại cùng Manchester United sau kỳ nghỉ World Cup và nhiều khả năng góp mặt trong trận giao hữu với Leeds United. Nếu không có bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào diễn ra, Owen tin rằng sự xuất hiện của HLV Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện Man Utd sẽ là chìa khóa giúp tiền đạo này tìm lại phong độ đỉnh cao.

"Rashford là một cầu thủ đẳng cấp từng dự World Cup và có thể đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Khoảng thời gian thi đấu tại Barcelona giúp anh ấy tích lũy thêm kinh nghiệm, và Carrick có thể là người phù hợp nhất để khai thác tối đa tiềm năng của Rashford nếu anh ấy ở lại," Owen nhấn mạnh.