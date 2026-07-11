Microsoft thua kiện sau khi khóa tài khoản Xbox: Lời cảnh báo về quyền sở hữu game kỹ thuật số Tòa án Brazil vừa phán quyết buộc Microsoft phải khôi phục tài khoản Xbox bị hack của một người dùng. Vụ việc làm nổi bật những rủi ro về quyền sở hữu khi ngành công nghiệp game chuyển dịch sang nội dung số.

Một game thủ tại Brazil đã giành chiến thắng pháp lý quan trọng trước Microsoft sau khi tập đoàn này từ chối khôi phục quyền truy cập vào thư viện trò chơi kỹ thuật số của anh. Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất máy chơi game như Sony và Microsoft đang dần loại bỏ đĩa vật lý, dấy lên lo ngại về quyền lợi thực sự của người tiêu dùng đối với những sản phẩm họ đã mua.

Nguồn cơn từ chính sách bảo mật cứng nhắc của Xbox

Vụ việc bắt đầu vào đầu năm 2027 khi một người dùng Reddit có biệt danh Ordo_Liberal chia sẻ về việc tài khoản Xbox của mình bị Microsoft phong tỏa. Dù đã kích hoạt bảo mật hai lớp (2FA), tài khoản của anh vẫn bị xâm nhập. Thay vì hỗ trợ khôi phục, bộ phận chăm sóc khách hàng của Microsoft lại quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản để điều tra, khiến người dùng này mất quyền truy cập vào toàn bộ thư viện game đã mua.

Hình ảnh minh họa cho vụ kiện chống lại Microsoft liên quan đến tài khoản Xbox.

Đáng chú ý, các nhân viên hỗ trợ của Microsoft thậm chí còn gợi ý Ordo_Liberal nên mua lại toàn bộ các trò chơi kỹ thuật số nếu muốn tiếp tục sử dụng. Sau nhiều nỗ lực đàm phán không thành và không thể sử dụng các tùy chọn khôi phục tài khoản thông thường, game thủ này đã quyết định khởi kiện tập đoàn công nghệ Mỹ với sự trợ giúp của luật sư địa phương.

Cuộc chiến pháp lý không cân sức tại Brazil

Microsoft đã huy động một đội ngũ hùng hậu lên tới 12 luật sư để bào chữa cho vụ kiện này. Động thái này cho thấy hãng rất lo ngại về việc tạo ra một tiền lệ pháp lý bất lợi, nơi người dùng có quyền đòi hỏi quyền truy cập vào nội dung số ngay cả khi tài khoản có dấu hiệu bị vi phạm chính sách hoặc bị tấn công.

Tuy nhiên, vào ngày 10/06, tòa án Brazil đã ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn. Thẩm phán yêu cầu Microsoft phải mở khóa tài khoản Xbox ngay lập tức. Ngoài việc khôi phục quyền truy cập, Microsoft còn phải bồi thường khoảng 400 USD (tương đương hơn 10 triệu đồng) cho các "thiệt hại về tinh thần". Nếu không tuân thủ trong vòng 15 ngày, tập đoàn này sẽ phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

Tương lai của quyền sở hữu trong kỷ nguyên số

Thành công của Ordo_Liberal được đánh giá là một trường hợp hiếm hoi. Brazil vốn nổi tiếng là quốc gia có luật bảo vệ người tiêu dùng rất nghiêm ngặt, đặc biệt nhắm vào các hành vi lạm dụng từ các nền tảng kỹ thuật số. Tại nhiều quốc gia khác, game thủ có thể gặp khó khăn hơn nhiều khi đối đầu với các điều khoản dịch vụ (ToS) phức tạp của các ông lớn công nghệ.

Vấn đề này càng trở nên cấp thiết khi Sony được cho là sẽ chấm dứt sản xuất ổ đĩa cho PS5 vào đầu năm 2028, đẩy mạnh doanh số bán game kỹ thuật số. Khi không còn đĩa vật lý, người dùng hoàn toàn phụ thuộc vào máy chủ của nhà sản xuất. Nếu tài khoản bị khóa vì bất kỳ lý do gì, toàn bộ số tiền đầu tư vào kho game có thể biến mất trong tích tắc.

Hiện tại, giới chính trị gia tại Brazil, điển hình là bà Erika Hilton, đã bắt đầu quan tâm đến vụ việc. Những lo ngại tập trung vào việc các thiết bị đắt tiền như PS5 hay Xbox sẽ trở nên vô dụng nếu nhà sản xuất có quyền đơn phương cắt đứt quyền truy cập của người dùng mà không có cơ chế giải quyết thỏa đáng.