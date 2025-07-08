Dự báo từ ngày mai 8/8, miền Bắc kết thúc mưa lớn và đón đợt nắng nóng diện rộng mới khi vừa lập Thu, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36°C.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Sáng nay 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 80mm chỉ trong 3 giờ. Từ chiều 7/8, mưa lớn ở khu vực này giảm dần.

Chiều tối và đêm 7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong 2 ngày 7-8/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động 50-55%, càng làm tăng cảm giác khô nóng, oi bức.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 8/8, sau khi lập Thu (lập Thu ngày 7/8), Bắc Bộ tái diễn nắng nóng diện rộng. Trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ cao nhất các địa phương khác dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Nhiệt độ dự báo trong đợt nắng nóng này dù không ở ngưỡng gay gắt như những ngày đầu tháng 8 nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời.

Từ đêm 8/8 đến ngày 16/8, thời tiết trên cả nước cũng có nhiều biến động, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ khi kết thúc đợt nắng nóng diện rộng.

Theo đó, các ngày 9-11/8, nắng nóng diện rộng có thể tiếp tục bao trùm Bắc Bộ. Từ 11-13/8, nắng nóng kết thúc, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tại Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng kéo dài đến khoảng 12/8, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37°C.

Theo dự báo, trong tháng 8/2025, nắng nóng vẫn duy trì Bắc Bộ, Trung Bộ, tuy nhiên tập trung trong nửa đầu tháng, sau đó xu hướng giảm dần.

Trong thời kỳ dự báo, các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng 9-10/8 chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 7/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi, trung du chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Đọc thêm Chuyên gia khí tượng chỉ rõ nguyên nhân gây nắng nóng gay gắt Người Hà Nội quay quắt mưu sinh giữa trời nắng đổ lửa gần 40ºC Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc, kéo dài khoảng 4 ngày Chuyên gia: Nắng nóng hiếm gặp, 20 trạm vượt kỷ lục nhiệt độ trong tháng 8