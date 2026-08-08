Tản văn Miền xanh Thông điệp xanh được phát động rộng khắp. Người người, nhà nhà hưởng ứng trồng cây xanh. Cây xanh xếp hàng hành quân nơi hè phố. Cây xanh trải bóng trùng điệp bên chân ruộng. Cây xanh ngút ngát vươn mình bên ngôi nhà mới.

Ảnh minh họa

Nắng lung linh như chiếc áo hoa rừng sáng rực rỡ choàng lên đất trời. Nắng rọi qua vòm lá cây xanh, rơi muôn ngàn giọt sáng trên phố. Phố mới, thôn xóm trải rộng dài bên quốc lộ xuyên suốt, thông thương khắp miền. Người nông dân miệt mài sớm chiều trên ruộng lúa xanh. Người công nhân cần mẫn, chăm lo tưới cây trên đường phố xanh.

Tôi dừng nghỉ chặng đường quen, thư giãn tâm hồn dưới bóng mát cây xanh, nghe tiếng chim rừng hót rộn vang giai điệu bản đàn thiên nhiên dịu êm. Tôi nghe gió đại ngàn núi Ông thổi lộng về thác Bà. Hương hoa rừng ngan ngát thơm thoảng. Bóng cây xanh che mát lòng người, mát cuộc đời.

Lòng tôi yêu thương, trân quí công lao khó nhọc của người trồng cây xanh. Chăm sóc, tạo dáng để có được thành quả tươi đẹp như hôm nay. Mỗi cây là mái nhà xanh. Trăm cây, ngàn cây đoàn kết, nắm níu, nương tựa nhau, tạo lập miền xanh. Bóng mát cây xanh trải rộng nơi công sở, cơ quan, trường học… Miền đất kiều diễm như thôn nữ tươi mới, khỏe mạnh, xinh đẹp và đáng yêu.

Khách lữ hành qua phố mới. Dãy núi kề bên gần thật gần. Tưởng như đưa bàn tay ra là chạm núi. Bước chân tôi đi lên, thấy màu xanh núi rừng, bước chân đi xuống, thấy màu xanh ruộng vườn. Núi non ôm ấp xóm thôn. Xóm thôn tựa thân vào núi. Mạch nguồn nơi dòng sông ngầm trong lòng núi Ông là mạch rồng tuôn chảy, thác đổ xuống ghềnh. Nước tung ngàn hoa nắng lấp lánh dội lèn đá cheo leo. Thác nước dội mặt hồ. Gương trong soi bóng núi. Thác Bà- miền du lịch chữa lành tâm hồn, gột rửa mọi lo âu, muộn phiền. Phong cảnh quê hương hữu tình, thôi thúc, vẫy gọi du khách hội tụ về với thiên nhiên.

Thế trận đá núi tung hoành nơi thiên nhiên kỳ vĩ, hoành tráng. Thác nước như lâu đài huyền thoại nương tựa vào vách đá. Ngàn đời chuyển động điệu luân vũ tình yêu của núi rừng. Tôi thắt chặt dây giày. Nhịp hít thở sâu. Bước chân háo hức. Mắt nhìn cẩn trọng. Từng bước chân đặt trên đá bám chắc đi lên.

Núi xanh gần thật gần, bên đồng ruộng tít tắp chân trời. Núi vạm vỡ ôm ấp xóm làng. Núi thân thiết nắm níu vây quanh phố mới. Núi vươn vai dài rộng, quấn quít dòng sông, kênh mương, đập nước và cánh đồng ngàn mẫu.

Rừng xanh sinh tồn bền vững. Mạch nguồn thủy cấp thịnh vượng. Ruộng vườn đơm đầy hoa lợi. Quê hương phát triển phú cường.