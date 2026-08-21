Mikel Arteta cùng Arsenal sẵn sàng thống trị Ngoại hạng Anh 2026/27 giữa biến động lớn Sự ra đi của Pep Guardiola mở ra cuộc chuyển giao quyền lực tại Ngoại hạng Anh 2026/27, nơi Arsenal của Mikel Arteta trở thành biểu tượng ổn định duy nhất.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 bắt đầu bằng một bước ngoặt lịch sử: Pep Guardiola chính thức chia tay Manchester City sau một thập kỷ trị vì. Sự ra đi của chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ để lại khoảng trống mênh mông tại sân Etihad mà còn đánh dấu sự chuyển giao quyền lực sâu sắc trong toàn bộ giải đấu. Lúc này, Mikel Arteta chính thức vươn lên trở thành huấn luyện viên tại vị lâu nhất tại sân chơi số một xứ sở sương mù.

Sau khi cắt đứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục, nhà cầm quân 44 tuổi đứng trước cơ hội xây dựng một triều đại độc tôn. Nếu bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa giải năm nay, di sản của Arteta tại Bắc London hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua tầm ảnh hưởng của huyền thoại Arsene Wenger.

Mikel Arteta mang đến sự ổn định cho Arsenal.

Sự xáo trộn từ nhóm bám đuổi trong kỷ nguyên mới

Sự ổn định tuyệt đối của Arsenal hiện là thứ xa xỉ đối với các đối thủ còn lại trong nhóm "Big Six". Trong khi đại diện Bắc London vận hành như một khối thống nhất với chiến lược dài hạn, các đối thủ lớn như Manchester City, Liverpool, Chelsea và Manchester United đều bước vào chiến dịch mới với những vị thuyền trưởng mới cùng hàng loạt dấu hỏi về bản sắc.

Tại Manchester City, Enzo Maresca đối mặt với thử thách khổng lồ khi kế nhiệm Pep Guardiola trong bối cảnh tuyến giữa mất đi những cột trụ như Rodri và Bernardo Silva. Thương vụ chiêu mộ Elliot Anderson với mức giá kỷ lục 116 triệu bảng được đánh giá là một canh bạc nhiều rủi ro hơn là phương án thay thế hoàn hảo.

Liverpool cũng bước vào thời kỳ chuyển giao dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola. Mặc dù bổ sung những ngôi sao tấn công hàng đầu như Florian Wirtz hay Alexander Isak, việc chia tay các công thần lâu năm như Mohamed Salah và Andrew Robertson buộc đội chủ sân Anfield phải dành nhiều thời gian để tái thiết lối chơi.

Tại London, Xabi Alonso lựa chọn con đường ngắn hơn để giúp Chelsea vượt qua khủng hoảng. Ông chủ động phá vỡ chính sách trẻ hóa bằng cách đưa về những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordan Henderson và Danny Welbeck, nhằm bổ sung sự điềm tĩnh cần thiết cho dàn sao đắt giá trong mục tiêu trở lại Champions League.

Trong khi đó, Michael Carrick tại Manchester United nỗ lực khẳng định giá trị bản thân. Sau khi đưa "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ ba tại mùa giải 2025/2026, bài toán đặt ra cho vị chiến lược gia 45 tuổi là duy trì phong độ ổn định khi phải phân chia sức lực cho đấu trường châu Âu.

Ngay cả Aston Villa của HLV Unai Emery dù gặt hái nhiều thành công rực rỡ cũng đang gặp khó khăn do tình trạng chảy máu nhân sự, tiêu biểu là sự ra đi của Morgan Rogers và nguy cơ mất tiếp Ezri Konsa.

Arsenal vẫn là ứng cử viên vô địch ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Vị thế ứng viên số một của Pháo thủ Bắc London

Bước vào mùa giải 2026/27, Ngoại hạng Anh chứng kiến một cục diện hiếm thấy: một Arsenal ổn định ở vị thế ứng cử viên hàng đầu đối đầu với hàng loạt đại gia đang trong giai đoạn tái thiết. Bản sắc chiến thuật rõ ràng cùng sự gắn kết giữa các ngôi sao chính là điểm tựa lớn nhất giúp "Pháo thủ" tự tin chinh phục những cột mốc lịch sử mới.

Dù vậy, sự khó lường từ những dự án mới của Xabi Alonso hay Michael Carrick hứa hẹn vẫn sẽ tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn và kịch tính đến những vòng đấu cuối cùng.