Mikel Arteta đứng trước bài toán nhân sự: Lựa chọn Ezri Konsa hay Jarell Quansah cho Arsenal? Sau khi vỡ mộng chiêu mộ Marc Pubill, Arsenal lập tức chuyển hướng sang Ezri Konsa và Jarell Quansah nhằm gia cố hàng phòng ngự cho tham vọng vô địch.

Sau khi thương vụ Marc Pubill đổ vỡ do Atletico Madrid kiên quyết giữ người, Arsenal nhanh chóng chuyển hướng sang hai phương án chất lượng ở hàng phòng ngự: Ezri Konsa và Jarell Quansah. Trong giai đoạn then chốt của kỳ chuyển nhượng hè 2026, HLV Mikel Arteta phải đối mặt với bài toán chiến lược giữa bản lĩnh của kinh nghiệm và tiềm năng phát triển dài hạn.

Bộ đôi Konsa và Quansah trong màu áo Tam Sư. Ảnh: Getty.

Tiêu chí đa năng và bài toán nhân sự của Arsenal

Sự chú ý dành cho Konsa và Quansah thể hiện rõ tư duy chiến thuật của Mikel Arteta. Cả hai đều sở hữu khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hành lang cánh phải. Đây là phương án bổ sung vô cùng quan trọng trong bối cảnh Jurrien Timber thường xuyên gặp vấn đề về thể lực, giúp Arsenal có thêm chiều sâu đội hình cho lịch thi đấu dày đặc.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc hướng tới hai hậu vệ người Anh còn giúp Pháo thủ giải quyết quy định về hạn ngạch cầu thủ tự đào tạo (homegrown). Sự xuất hiện của Konsa hoặc Quansah sẽ giúp câu lạc bộ linh hoạt hơn trong việc tạo điều kiện cho các tài năng trẻ như Myles Lewis-Skelly hay Ethan Nwaneri ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt mà vẫn đảm bảo danh sách đăng ký theo quy định.

Kinh nghiệm dày dạn của Konsa so với tiềm năng của Quansah

Konsa và Quansah là 2 mục tiêu của Arsenal. Ảnh: si.com

Xét về khía cạnh con số, Ezri Konsa mang đến sự đảm bảo ngay lập tức. Ở tuổi 28, trung vệ của Aston Villa đang ở đỉnh cao phong độ với 231 lần ra sân tại Anh. Tuy nhiên, mức giá chuyển nhượng của anh không hề rẻ, dự kiến lên tới hơn 81 triệu USD (tương đương 60 triệu bảng).

Ở chiều ngược lại, Jarell Quansah là phương án mang tính đầu tư cho tương lai. Dù mới 23 tuổi và chỉ có 17 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh trước khi cập bến Bundesliga, cựu trung vệ Liverpool đã ghi tới 4 bàn thắng sau 28 trận cho Bayer Leverkusen trong mùa giải 2025/26. Chiều cao ấn tượng cùng khả năng chơi chân tốt giúp Quansah được đánh giá có trần phát triển rất cao.

Lựa chọn nào tối ưu cho tham vọng vô địch?

Hiện tại, bộ khung phòng ngự của Arsenal đang ổn định với Gabriel Magalhaes và William Saliba ở trung tâm, cùng Ben White và Jurrien Timber ở cánh. Nếu gia nhập London, Quansah có thể sẽ phải chấp nhận vai trò dự bị để tích lũy kinh nghiệm, điều có thể làm gián đoạn đà phát triển của hậu vệ 23 tuổi.

Ngược lại, Ezri Konsa là mẫu cầu thủ dùng được ngay. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm chinh chiến tại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù sẽ giúp anh ngay lập tức hòa nhập và đem lại sự an tâm cho đội hình Pháo thủ. Quyết định cuối cùng sẽ phản ánh chính xác mục tiêu của Arteta: Ưu tiên sự an toàn cho cuộc đua vô địch tức thì hay xây dựng nền tảng vững chắc cho nhiều năm kế tiếp.