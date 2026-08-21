Mikel Arteta hướng tới cột mốc 150 chiến thắng Ngoại hạng Anh khi Arsenal tiếp Coventry City Nhà đương kim vô địch Arsenal sở hữu thành tích thắng 33 trong 40 trận gặp các tân binh, sẵn sàng đè bẹp Coventry City tại vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ chính thức thức giấc bằng cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Arsenal và tân binh Coventry City tại thánh địa Emirates vào lúc 02h00 sáng thứ Bảy, ngày 22/8 (giờ Việt Nam). Dù đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard đang tràn đầy nhiệt huyết trong ngày trở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sau 25 năm chờ đợi, những dữ liệu thống kê lại chỉ ra một bức tường vô hình quá lớn đang chờ đón họ.

Arsenal sẵn sàng tiếp đón Coventry của Lampard. (Ảnh: Transfermarkt)

Khái niệm "kẻ hủy diệt" tân binh gọi tên Mikel Arteta

Kể từ thời điểm tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bắc London vào tháng 12/2019, Mikel Arteta đã thiết lập một trật tự khắc nghiệt đối với mọi đội bóng mới thăng hạng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã biến Arsenal thành một chướng ngại gần như không thể vượt qua, đạt thành tích 33 chiến thắng sau 40 lần chạm trán các đại diện mới lên hạng tại Ngoại hạng Anh.

Trong 40 cuộc đối đầu đó, "Pháo thủ" chỉ chịu chia điểm 4 lần và ngã ngựa vỏn vẹn 3 trận. Điểm tựa sức mạnh của Arsenal không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn hiện hữu qua sự áp đảo tuyệt đối về mặt lối chơi: các học trò của Arteta đã xé lưới đối phương tới 108 lần và chỉ để lọt lưới 26 bàn.

Thời điểm hiện tại, Arsenal đang nắm giữ chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp trước các đội bóng tân binh. Thất bại gần nhất của họ đã diễn ra từ mùa giải 2022/23 trước Nottingham Forest. Nếu chỉ tính riêng trên mặt cỏ Emirates, Arsenal đã trải qua 45 trận liên tiếp không thua trước các đội mới thăng hạng (thắng 40, hòa 5) – thiết lập kỷ lục chuỗi bất bại sân nhà dài nhất lịch sử giải đấu trước nhóm đối thủ này.

Arsenal thường đè bẹp các tân binh Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Yahoo.Sports)

Cột mốc lịch sử chờ đợi Arteta và khoảng cách đẳng cấp

Lịch sử cũng chứng minh Arsenal vô cùng bản lĩnh mỗi khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Họ sở hữu thành tích toàn thắng cả 3 trận mở màn mùa giải với tư cách nhà đương kim vô địch vào các năm 1998, 2002 và 2004. Trong đó, có đến hai lần họ vượt qua chính các đội bóng mới thăng hạng.

Sự chênh lệch giữa hai đầu chiến tuyến còn được củng cố qua tính toán từ siêu máy tính Opta. Mô hình dự báo đánh giá cơ hội giành trọn 3 điểm của Arsenal lên tới 80,4%, trong khi khả năng Coventry City tạo nên cú sốc tại Emirates chỉ vỏn vẹn 7,1%.

Nếu giành chiến thắng vào rạng sáng thứ Bảy, Mikel Arteta sẽ chính thức cán mốc 150 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 248 trận đấu. Thành tích này đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên nhanh thứ 5 lịch sử đạt được cột mốc trên, sánh ngang với những huyền thoại như Pep Guardiola (204 trận), Jose Mourinho (231 trận), Jurgen Klopp (237 trận) và Sir Alex Ferguson (247 trận).

Ở chiều ngược lại, thử thách dành cho Frank Lampard cùng Coventry City là vô cùng nghiệt ngã. Mùa trước, Arsenal là đội giành nhiều điểm số nhất trên sân nhà với 47 điểm. Trong 14 lần đụng độ gần nhất với đại diện Bắc London ở hạng đấu cao nhất, Coventry chỉ thắng duy nhất một trận từ tận năm 1999. Mọi thông số thống kê đều đang hậu thuẫn Arsenal tiến tới một chiến thắng tưng bừng để mở màn cuộc đua vô địch.