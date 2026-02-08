Mikel Arteta mỉm cười đầy ẩn ý trước tin đồn Arsenal muốn chiêu mộ Vinicius Junior Sau thắng lợi 4-1 trước Girona, HLV Mikel Arteta khéo léo né tránh câu hỏi về Vinicius Junior, đồng thời khẳng định quyết tâm nâng cấp đội hình Arsenal.

Sau chiến thắng đậm đà 4-1 trước Girona, không khí trong phòng họp báo của Arsenal bỗng trở nên sôi động khi cái tên Vinicius Junior được các phóng viên xướng lên. Trước tin đồn chuyển nhượng liên quan đến ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, chiến lược gia Mikel Arteta chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý cùng câu nói ngắn gọn: "Cảm ơn các bạn rất nhiều" trước khi kết thúc cuộc trao đổi.

Arteta đã được hỏi về những mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal trong buổi phỏng vấn sau trận. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng nâng cấp đội hình từ những khoảng cách nhỏ nhất

Phản ứng khéo léo của thuyền trưởng người Tây Ban Nha ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông. Dù không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận tin đồn chiêu mộ Vinicius Junior hay tiền vệ Bruno Guimarães, Arteta khẳng định Arsenal vẫn đang liên tục tìm kiếm những phương án gia tăng sức mạnh để duy trì thế cạnh tranh ở mức cao nhất.

Giải thích về triết lý chuyển nhượng của câu lạc bộ, Arteta chia sẻ: “Khoảng cách ở cấp độ đỉnh cao là rất nhỏ. Chúng tôi muốn trở nên tốt hơn, vì vậy Arsenal cần tăng cường sự cạnh tranh nội bộ. Toàn đội phải xác định những thứ còn thiếu để khắc phục. Đó là cách chúng tôi tư duy và hành động.”

Dấu ấn tân binh Christos Tzolis và tài năng trẻ Max Dowman

Bên cạnh các câu chuyện chuyển nhượng, màn trình diễn thực tế trên sân của Arsenal cũng đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Tân binh Christos Tzolis đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Arteta không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho cầu thủ này và so sánh lối chơi của anh với Leandro Trossard.

“Tôi nghĩ các bạn sẽ yêu mến cầu thủ này. Cậu ấy thi đấu rất trực diện, luôn hướng về khung thành và có khả năng kết nối lối chơi tốt. Tzolis có nhiều điểm tương đồng với Leo ở cách xử lý bóng và chiếm lĩnh không gian. Đây là một chàng trai đầy khao khát,” Arteta nhận xét.

Bên cạnh Tzolis, gương mặt trẻ 16 tuổi Max Dowman cũng rực sáng với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo trước Girona. Việc các nhân tố trẻ thi đấu chững chạc và giữ được sự ổn định dưới áp lực lớn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể mà Pháo thủ đang sở hữu.

Khép lại buổi phỏng vấn, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal hiện mang trên mình trách nhiệm và khao khát lớn hơn bao giờ hết. Đội chủ sân Emirates quyết tâm chứng minh vị thế hàng đầu và sẵn sàng chinh phục những thử thách lớn ở mùa giải mới.