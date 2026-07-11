Mikel Merino ghi bàn phút cuối giúp Tây Ban Nha hạ Bỉ 1-0 tại World Cup 2026 Mikel Merino tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn ở những phút bù giờ, giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ để tiến vào bán kết World Cup 2026, đồng thời chấm dứt kỷ nguyên của Thế hệ vàng bóng đá Bỉ.

Hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp, hai chiến thắng sát nút trước những đối thủ hàng đầu, và cả hai lần Mikel Merino đều sắm vai người hùng ở những khoảnh khắc cuối cùng. Tiền vệ đang khoác áo Arsenal đang dần trở thành một biểu tượng của sự định đoạt trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, tiếp nối hành trình kỳ diệu mà anh từng bắt đầu tại hiệp phụ tứ kết EURO 2024 trước đội tuyển Đức.

Bản năng sát thủ của "Thiên thần" Merino

Tại Madrid và khắp các thành phố lớn của Tây Ban Nha, người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích tiến vào bán kết World Cup. Cái tên Mikel Merino một lần nữa chiếm trọn các trang nhất của truyền thông xứ sở bò tót. Tờ Marca đã không ngần ngại giật tít: "Tây Ban Nha có một thiên thần", kèm theo đó là hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc của tiền vệ này.

Mikel Merino ghi bàn ở cuối trận. Tiền vệ của Arsenal có bản năng săn bàn rất đáng sợ trong màu áo tuyển Tây Ban Nha.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là sự giải tỏa tâm lý khủng khiếp. Marca nhắc lại ký ức đau buồn tại World Cup 1986, khi thủ môn huyền thoại Jean-Marie Pfaff của Bỉ từng gieo sầu cho người Tây Ban Nha. Khi trận tứ kết năm 2026 trôi dần về những phút cuối, bóng ma quá khứ dường như hiện hữu khi Thibaut Courtois liên tục từ chối các cơ hội của La Roja.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Courtois gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Lammens. Dẫu vậy, để cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, Tây Ban Nha cần một khoảnh khắc thiên tài. "Chúng ta đã may mắn khi Courtois phải rời sân, nhưng chính Pau Cubarsi và Mikel Merino đã tự tay chuyển vận may đó thành kết quả. Merino có khả năng 'đánh hơi' không gian và tình huống cực kỳ đặc biệt," Marca bình luận.

Sự nghiệt ngã của bóng đá và hồi kết cho thế hệ vàng

Tờ AS cũng dành những lời có cánh cho tiền vệ 28 tuổi với tiêu đề: "2 phút là quá nhiều cho Merino". Phân tích chiến thuật của tờ này chỉ ra rằng, hàng phòng ngự của Bỉ đã chơi một trận đấu cực kỳ kỷ luật và kín kẽ. Trước khi Merino ghi bàn, họ gần như không để anh có bất kỳ khoảng trống nào để tung ra cú dứt điểm nguy hiểm.

Khi Merino ghi bàn, hàng phòng ngự của Bỉ đã không để anh ta đối mặt một cú sút thực sự nguy hiểm nào trước đó.

Góc nhìn từ truyền thông quốc tế cũng đề cao sự nhạy bén của HLV Luis de la Fuente. Cây viết Sid Lowe của tờ The Guardian nhận định rằng cả hai quyết định thay người của chiến lược gia này đều mang lại hiệu quả tối đa. Việc đưa Fabian Ruiz vào thay Pedri đã giúp Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn các tình huống bóng hai và tấn công từ tuyến sau, trong bối cảnh họ thiếu một trung phong thực thụ trong vòng cấm.

Ngược lại, thất bại này cũng đánh dấu một đoạn kết buồn cho "Thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ. Ký giả Jeff Rueter cảm thán rằng không có gì là vĩnh cửu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, Bỉ đã chiến đấu kiên cường nhưng sự bào mòn của thời gian và những chấn thương của các trụ cột như Courtois đã khiến họ gục ngã.

Bài viết của tờ The Guardian về thế hệ vàng của bóng đá Bỉ.

Trong 30 phút cuối trận, tuyển Bỉ có tới 4 cựu binh từng tham dự World Cup 2014 trên sân, nhưng hai trong số đó phải rời sân vì kiệt sức và chấn thương. Hình ảnh Courtois rời sân vì đau đớn được xem là biểu tượng cho sự khép lại của một kỷ nguyên. Dù phải dừng bước, nhưng những chú "Quỷ đỏ" có thể ngẩng cao đầu sau khi đã chiến đấu hết mình trước một Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao phong độ.