Mikel Merino: Thần tài của Tây Ban Nha xứng đáng đá chính tại bán kết World Cup 2026 Ghi 2 bàn quyết định liên tiếp từ ghế dự bị, Mikel Merino trở thành cứu tinh của Tây Ban Nha. Trước trận bán kết gặp Pháp, đây là lúc anh cần được đá chính.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước tuyển Bỉ tại sân vận động Los Angeles. Trong một trận cầu mà sự bế tắc suýt chút nữa đã kéo La Roja vào loạt sút luân lưu may rủi, cái tên Mikel Merino một lần nữa xuất hiện như một định mệnh, định đoạt số phận trận đấu và mở ra cuộc tranh luận lớn nhất về đội hình xuất phát của HLV Luis de la Fuente.

Merino một lần nữa toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Siêu dự bị và những khoảnh khắc định đoạt

Kịch bản tại Los Angeles mang đậm dấu ấn của sự kiên nhẫn. Sau khi Fabian Ruiz và Charles De Ketelaere lần lượt lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát, HLV De la Fuente đã tung Merino vào sân ở phút 86. Chỉ cần đúng 120 giây hiện diện trên thảm cỏ, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal đã thực hiện một pha dứt điểm nhạy bén, đánh bại hàng thủ tuyển Bỉ để ấn định tỷ số 2-1.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Merino sắm vai người hùng từ băng ghế dự bị tại giải đấu năm nay. Ở vòng 1/8 đối đầu với Bồ Đào Nha, kịch bản tương tự đã diễn ra. Vào sân ở phút 85, Merino chỉ mất 6 phút để hạ gục thủ thành Diogo Costa, mang về chiến thắng tối thiểu cho Tây Ban Nha. Hai trận đấu loại trực tiếp, hai bàn thắng quyết định, tất cả đều được thực hiện trong chưa đầy 15 phút thi đấu chính thức. Hiệu suất này đang biến anh trở thành quân bài chiến lược quan trọng nhất của La Roja.

Nghịch lý của sự kiểm soát

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha vẫn duy trì bản sắc với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 66% – con số cao nhất giải đấu. Tuy nhiên, sự áp đảo về thời lượng không đồng nghĩa với tính sát thương. Đội bóng xứ đấu bò thường xuyên rơi vào trạng thái bế tắc trong việc xuyên phá những khối đội hình lùi sâu và kỷ luật.

Trong khi các ngôi sao trên hàng công như Dani Olmo hay Lamine Yamal thực hiện tốt nhiệm vụ kéo giãn đội hình, họ lại thiếu đi sự nhạy bén trong việc chiếm lĩnh khoảng trống ở những giây cuối cùng của đợt tấn công. Đây chính là điểm mạnh nhất của Mikel Merino. Anh không cần nhiều chạm để tạo ra sự khác biệt; khả năng chọn vị trí và đánh hơi không gian trong vòng cấm của tiền vệ 30 tuổi là thứ vũ khí mà Tây Ban Nha đang thiếu để chuyển hóa sự kiểm soát thành bàn thắng.

Merino cho thấy cái duyên ghi bàn tuyệt vời. Ảnh: Getty Images.

Bài toán cho trận bán kết gặp Pháp

Trước mắt Tây Ban Nha là thử thách cực đại mang tên đội tuyển Pháp. Khác với Bỉ hay Bồ Đào Nha, Les Bleus sở hữu những cá nhân có khả năng trừng phạt sai lầm chỉ trong tích tắc như Kylian Mbappe hay Michael Olise. Điều này đặt HLV Luis de la Fuente trước một lựa chọn mang tính sống còn: Duy trì sự ổn định hay ưu tiên phong độ bùng nổ?

Bộ khung với Mikel Oyarzabal, Alex Baena, Dani Olmo và Lamine Yamal đã vận hành tốt, nhưng sự mệt mỏi và tính đột biến đang dần suy giảm sau các trận đấu căng thẳng. Việc đưa Merino vào đội hình xuất phát không chỉ mang lại làn gió mới cho hàng công mà còn giúp gia cố hệ thống phòng ngự từ xa. Với nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp tay đôi tốt, Merino sẽ là đối trọng lý tưởng để phong tỏa các ngôi sao tốc độ bên phía tuyển Pháp.

Hơn cả một "siêu dự bị", Mikel Merino đang cho thấy anh là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện lối chơi của Tây Ban Nha. Tại một giải đấu ngắn ngày và khắc nghiệt như World Cup, đôi khi giá trị của một cầu thủ không nằm ở số phút thi đấu, mà ở việc anh ta có thể tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần nhất. Và lúc này, Tây Ban Nha cần Merino hơn bao giờ hết cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao thế giới.