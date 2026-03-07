Mikel Oyarzabal: "Sát thủ" thầm lặng và hành trình đưa Tây Ban Nha tiến bước tại World Cup 2026 Với hiệu suất 12 bàn thắng sau 10 trận gần nhất, Mikel Oyarzabal đang chứng minh anh là trung phong số một của La Roja, biến những pha phối hợp cùng Cucurella thành vũ khí hủy diệt.

Mikel Oyarzabal không chỉ đơn thuần là một cái tên trên bảng điện tử; anh là nhịp đập, là lời giải hoàn hảo cho bài toán trung phong mà đội tuyển Tây Ban Nha đã tìm kiếm bấy lâu. Trong một tập thể đầy rẫy những siêu sao thượng hạng như Lamine Yamal, Rodri hay Pedri, chân sút 29 tuổi này đang âm thầm định nghĩa lại khái niệm về một "số 9" hiện đại, trở thành động cơ chính thúc đẩy La Roja tiến sâu tại World Cup 2026.

Màn trình diễn thượng thặng trước Áo

Trận đấu tại vòng 1/16 với đội tuyển Áo là minh chứng rõ nét nhất cho bản năng sát thủ của Oyarzabal. Không cần chạm bóng quá nhiều, ngôi sao của Real Sociedad vẫn biết cách kết liễu đối phương bằng sự nhạy bén không gian cực đại. Phút 36, anh thực hiện một pha di chuyển không bóng thông minh, tách khỏi sự kèm cặp của hai trung vệ Áo để đón đường căng ngang từ Marc Cucurella, trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.

Sự hiệu quả của Oyarzabal còn được thể hiện ở phút 89, khi anh phá bẫy việt vị thông minh để đối mặt và đánh bại thủ môn Schlager, ấn định chiến thắng 3-0. Nếu Lamine Yamal không bị hậu vệ đối phương phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 85 sau đường dọn cỗ của Oyarzabal, tiền đạo này đã có thêm một kiến tạo để hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo.

Sự tiến hóa từ đôi cánh vào trung lộ

Hành trình trở thành trung phong hay nhất Tây Ban Nha của Oyarzabal là một câu chuyện về sự thích nghi đáng kinh ngạc. Từng là một cầu thủ chạy cánh thuần túy, một chấn thương nặng trong quá khứ đã buộc anh phải thay đổi cách chơi. Thay vì dựa vào tốc độ bùng nổ, Oyarzabal học cách chơi bóng bằng tư duy, khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm một chạm.

Sự thay đổi này mang lại quả ngọt không chỉ cho cá nhân anh mà còn cho cả hệ thống chiến thuật của HLV. Tại Real Sociedad mùa vừa qua, anh đã ghi tới 15 bàn tại La Liga khi đảm nhận vai trò trung phong cắm – con số cao nhất trong sự nghiệp của mình. Khi lên tuyển, anh tiếp tục duy trì phong độ đó, biến mình thành điểm đến cuối cùng của mọi đợt lên bóng.

"Thần tài" của những trận cầu lớn

Kể từ sau bàn thắng lịch sử trong trận chung kết EURO 2024, Oyarzabal đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, anh đang sở hữu hiệu suất khủng khiếp với 12 pha lập công trong 10 lần ra sân gần nhất cho La Roja. Thống kê cho thấy, trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, cứ hễ Oyarzabal ghi bàn hoặc kiến tạo là Tây Ban Nha lại có một trận đấu tưng bừng với ít nhất 2 bàn thắng được ghi.

Biệt danh "thần tài chung kết" không phải ngẫu nhiên mà có. Oyarzabal đã ghi bàn trong tất cả 6 trận chung kết mà anh từng tham dự ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ xứ sở bò tót hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào việc chân sút quê ở Eibar sẽ tiếp tục nổ súng để đưa đội nhà chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Thống kê ấn tượng của Mikel Oyarzabal

Thông số Thành tích Bàn thắng trong 10 trận gần nhất cho ĐTQG 12 bàn Tổng số bàn thắng kể từ EURO 2024 18 bàn Bàn thắng tại La Liga mùa gần nhất 15 bàn Kỷ lục tại các trận chung kết Ghi bàn trong 6/6 trận

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 và sự tinh quái trong vòng cấm đang biến Oyarzabal thành thứ vũ khí không thể ngăn cản. Khi các đối thủ quá tập trung vào việc phong tỏa những tài năng trẻ như Yamal, họ thường bỏ quên "con quái vật" đang lẩn khuất trong vòng cấm địa, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm nhỏ nhất.