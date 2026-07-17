Minh oan cho FSD: Dữ liệu NTSB xác nhận tài xế Tesla đạp lún ga ngay trước vụ tai nạn thảm khốc Điều tra sơ bộ của NTSB về vụ tai nạn tại Katy, Texas cho thấy tài xế đã chủ động nhấn ga 100%, vô hiệu hóa hệ thống lái tự động FSD ngay trước khi va chạm ở tốc độ hơn 110 km/h.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) vừa công bố những phát hiện sơ bộ liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra tại Katy, Texas vào tháng trước. Dữ liệu trích xuất từ xe cho thấy lỗi không nằm ở hệ thống hỗ trợ lái tự động của Tesla mà do hành động trực tiếp từ người điều khiển.

Dữ liệu hộp đen: Tài xế đạp ga tối đa

Theo báo cáo của NTSB, Michael Butler (44 tuổi), người điều khiển chiếc Tesla Model 3, đã nhấn bàn đạp ga đến vị trí tối đa ngay trước khi xe đâm vào một ngôi nhà. Hành động này đã trực tiếp ngắt hệ thống Full Self-Driving (FSD - Supervised) của xe. Hậu quả của vụ va chạm đã khiến bà Martha Avila (76 tuổi) tử vong.

Tesla's Autopilot function does not appear to have been at fault in this particular crash.

Dữ liệu điện tử ghi lại cho thấy chiếc xe đang di chuyển với tốc độ hơn 70 mph (khoảng 112 km/h) trong khu dân cư vốn chỉ giới hạn tốc độ ở mức 30 mph (khoảng 48 km/h). Những con số này trùng khớp với tuyên bố trước đó của Tesla khi hãng bác bỏ các cáo buộc cho rằng phần mềm hỗ trợ lái là nguyên nhân gây tai nạn.

Cơ chế can thiệp của con người vào hệ thống FSD

Trong hệ thống Full Self-Driving của Tesla, quyền kiểm soát của con người luôn được ưu tiên cao nhất. Khi tài xế chủ động đạp mạnh ga hoặc tác động lực lớn vào vô lăng, hệ thống sẽ tự động hiểu rằng người lái muốn giành quyền điều khiển và lập tức ngắt chế độ tự động.

Ashok Elluswamy, Phó Chủ tịch phụ trách phần mềm AI tại Tesla, từng khẳng định trên mạng xã hội X rằng tài xế đã "đạp lún sàn" bàn đạp ga ngay trước va chạm. Báo cáo từ NTSB hiện đã cung cấp bằng chứng khách quan ủng hộ lập luận này của phía Tesla.

Nghi vấn về tâm lý và hành vi người dùng

Mặc dù Michael Butler khai rằng mình đã bị ngất trước khi tai nạn xảy ra, nhưng các điều tra viên đã phát hiện những chi tiết đáng chú ý trong điện thoại cá nhân của người này. Lịch sử tìm kiếm Google của Butler xuất hiện các cụm từ như "Tesla FSD không đủ quyết liệt" và "Tesla FSD quá nhút nhát".

Chi tiết này gợi mở khả năng tài xế có thể đã cảm thấy thất vọng với hành vi lái xe thận trọng của hệ thống AI và cố tình can thiệp để tăng tốc. Tuy nhiên, NTSB nhấn mạnh rằng những tìm kiếm này chưa đủ để kết luận động cơ trực tiếp dẫn đến hành vi đạp ga tại thời điểm đó.

Hiện tại, Michael Butler đã bị cáo buộc tội ngộ sát. Gia đình nạn nhân Avila cũng đã đệ đơn kiện dân sự đối với cả tài xế và công ty Tesla. Cuộc điều tra của NTSB vẫn đang được tiếp tục để đưa ra kết luận cuối cùng về mọi khía cạnh kỹ thuật và pháp lý của vụ việc.