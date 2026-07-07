Minisforum trình làng NAB9S: Mini-PC chạy Core i9-13900HK với giá từ 399 USD Minisforum NAB9S vừa ra mắt toàn cầu với chip Intel Core i9-13900HK và hệ thống tản nhiệt cải tiến. Dù lược bỏ cổng OCuLink, thiết bị vẫn gây chú ý nhờ hiệu năng mạnh mẽ trong thiết kế nhỏ gọn.

Minisforum vừa chính thức mở bán mẫu mini-PC mới mang tên NAB9S trên phạm vi toàn cầu. Đây là phiên bản kế nhiệm trong dòng EliteMini NAB9, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu sau sự cố thu hồi các đơn vị NAB9 cũ do lỗi vật liệu tụ điện vào năm ngoái. Với sự thay đổi về cấu hình và hệ thống làm mát, NAB9S hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng xử lý cao trong một không gian làm việc tối giản.

Nâng cấp sức mạnh với kiến trúc Intel Raptor Lake

Thay đổi cốt lõi trên Minisforum NAB9S nằm ở vi xử lý. Trong khi các phiên bản NAB9 và NAB9 Plus trước đây sử dụng Intel Core i9-12900HK, phiên bản NAB9S mới đã chuyển sang Core i9-13900HK thuộc dòng Raptor Lake. Việc nâng cấp này mang lại lợi thế về hiệu năng đơn nhân nhờ tốc độ xung nhịp tăng thêm 400 MHz trên 6 lõi hiệu năng cao (P-Cores) kiến trúc Golden Cove.

Minisforum NAB9S có kích thước 127 x 127,5 x 54,7 mm và nặng khoảng 570 g.

Đáng chú ý, trang chủ toàn cầu của Minisforum từng ghi nhầm thông số thành chip Core i9-13900HX mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế thiết bị chạy bản HK. Dù vậy, với 32 GB RAM DDR4 đi kèm, máy vẫn đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho các tác vụ đồ họa và tính toán phức tạp.

Cải tiến tản nhiệt và những sự đánh đổi về kết nối

Để duy trì ổn định cho con chip i9 mạnh mẽ, Minisforum trang bị cho NAB9S hệ thống tản nhiệt nâng cấp. Giải pháp này sử dụng ống dẫn nhiệt kép và hai luồng không khí độc lập, giúp tối ưu hóa việc thoát nhiệt trong khung máy nhỏ gọn chỉ 127 x 127,5 x 54,7 mm.

Tuy nhiên, sự cải tiến này đi kèm với một số thỏa hiệp về cổng kết nối. Cụ thể, NAB9S đã loại bỏ cổng OCuLink – vốn là trang bị được ưa chuộng trên các dòng máy cũ để kết nối card đồ họa rời (eGPU). Ngoài ra, thiết bị cũng không hỗ trợ chuẩn USB4 tốc độ cao.

Minisforum NAB9S trang bị RAM DDR4 và hai khe cắm ổ cứng.

Bù lại, máy vẫn duy trì khả năng kết nối mạng ấn tượng với hai cổng 2.5 Gigabit Ethernet, phù hợp cho nhu cầu lưu trữ mạng (NAS) hoặc làm server gia đình. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core i9-13900HK Bộ nhớ RAM Hỗ trợ tối đa 32 GB DDR4 Lưu trữ 2 khe cắm ổ cứng (hỗ trợ 1 TB trên bản cấu hình sẵn) Kết nối mạng 2x 2.5 Gigabit Ethernet Cổng xuất hình 2x HDMI Cổng USB 4x USB 3.2 Type-A, 3x USB 3.2 Type-C Âm thanh Jack combo 3.5 mm

Giá bán và tùy chọn cấu hình

Minisforum NAB9S hiện đã có mặt trên các nền tảng bán lẻ trực tuyến như Amazon và website chính thức của hãng. Mức giá khởi điểm cho phiên bản Barebones (không kèm RAM và ổ cứng) là 399 USD (khoảng 10,2 triệu đồng). Đối với người dùng muốn một giải pháp hoàn chỉnh, phiên bản trang bị sẵn 32 GB RAM và 1 TB lưu trữ có giá 759 USD (khoảng 19,3 triệu đồng).

Với mức giá dưới 400 USD cho bản barebones, NAB9S là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính mini có hiệu năng CPU mạnh mẽ, phục vụ tốt cho công việc chuyên môn dù thiếu vắng các chuẩn kết nối đồ họa mở rộng mới nhất.