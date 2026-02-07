Mirra Andreeva dừng bước tại Wimbledon 2026: Nước mắt của nhà vô địch Roland Garros Hạt giống số 5 Mirra Andreeva sớm chia tay Wimbledon sau thất bại kịch tính trước Barbora Krejcikova, đánh dấu sự khắc nghiệt khi chuyển từ mặt sân đất nện sang cỏ.

Hành trình chinh phục All England Club của Mirra Andreeva, tay vợt được mệnh danh là "Sharapova đệ nhị", đã kết thúc trong nước mắt. Chỉ vài tuần sau khi đăng quang tại Roland Garros, ngôi sao 19 tuổi người Nga đã phải nếm trải sự nghiệt ngã của mặt sân cỏ khi dừng bước ngay từ vòng hai Wimbledon 2026.

Bản lĩnh của cựu vương Barbora Krejcikova

Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau một mùa giải thăng hoa trên sân đất nện, Andreeva đã gặp phải thử thách cực đại mang tên Barbora Krejcikova. Tay vợt người Cộng hòa Séc, nhà vô địch Wimbledon 2024, đã sử dụng kinh nghiệm dày dạn để khắc chế lối chơi đầy sức mạnh của đàn em.

Trận đấu kéo dài gần 3 giờ đồng hồ là một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Sau khi chia nhau chiến thắng ở hai set đầu, set quyết định trở thành sàn diễn của những nỗ lực phi thường. Krejcikova cho thấy tại sao cô từng lên ngôi tại đây với những pha điều bóng tinh tế và khả năng tận dụng sai lầm đối phương sắc bén.

Nỗ lực tuyệt vọng và 6 match-point cứu vãn

Điểm nhấn kịch tính nhất của trận đấu nằm ở game thứ 9 của set ba. Khi Krejcikova cầm giao bóng và dẫn trước 5-3, Andreeva đã thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường. Tay vợt trẻ người Nga đã cứu thành công liên tiếp 6 match-point trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân. Tuy nhiên, nỗ lực đó chỉ giúp cô kéo dài trận đấu thêm một game.

Phải gặp Barbora Krejcikova (phải) ở những vòng đầu tiên tại Wimbledon là trải nghiệm không hề dễ chịu với bất kì tay vợt nào.

Ngay ở game tiếp theo, Krejcikova đã kịp lấy lại sự điềm tĩnh để giành break quyết định, khép lại trận đấu với các tỷ số 4-6, 7-5, 6-4. Thất bại này khiến Andreeva không giữ được bình tĩnh; cô ném mạnh vợt xuống sân và nhanh chóng rời khu vực thi đấu trong sự thất vọng tột cùng.

Khoảnh khắc vụn vỡ trong phòng họp báo

Sức ép của kỳ vọng dường như đã đè nặng lên vai tay vợt 19 tuổi. Xuất hiện trong phòng họp báo chỉ 30 phút sau trận đấu, Andreeva đã bật khóc nức nở khi chia sẻ về cảm xúc của mình. "Kết quả này thực sự rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ mình sẽ cần vài ngày để vượt qua", cô nghẹn ngào nói.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Andreeva kể từ khi rời Paris, sau trận thua sớm tại giải Bad Homburg. Dù vậy, tay vợt hạt giống số 5 từ chối đổ lỗi cho việc thiếu thời gian thích nghi với mặt sân cỏ sau một mùa giải đất nện kéo dài.

Sân cỏ chưa bao giờ là mặt sân ưa thích của Mirra Andreeva.

"Tất cả các tay vợt đều phải thích nghi trong cùng điều kiện. Tôi không nghĩ đó là nguyên nhân khiến mình thua trận", Andreeva khẳng định. Cô cũng thừa nhận việc bỏ lỡ cơ hội xoay chuyển cục diện sau khi cứu 6 match-point là một bài học đắt giá về khả năng tận dụng thời cơ ở những thời điểm then chốt.

Trong khi Andreeva phải sớm lên kế hoạch cho mùa giải sân cứng tại Mỹ, Barbora Krejcikova sẽ tiếp tục hành trình tại vòng 3, nơi cô sẽ đối đầu với người đồng hương Nikola Bartunkova. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế của Krejcikova như một trong những chuyên gia sân cỏ hàng đầu hiện nay.