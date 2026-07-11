Mitsubishi Attrage 2026: Giá lăn bánh và đánh giá chi tiết mẫu sedan hạng B thực dụng Mitsubishi Attrage 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với mức giá từ 380 triệu đồng cùng ưu đãi hấp dẫn. Xe sở hữu ưu điểm về độ bền bỉ, không gian rộng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan 5 chỗ thuộc phân khúc B, có lịch sử phát triển lâu đời từ năm 1978. Tại thị trường Việt Nam, Attrage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Với thiết kế Dynamic Shield hiện đại và chi phí vận hành kinh tế, đây vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ.

Mitsubishi Attrage 2026 sở hữu ngoại hình hiện đại và mạnh mẽ.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Mitsubishi Attrage tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Mitsubishi Attrage được phân phối với 3 phiên bản chính đi kèm các gói ưu đãi tài chính và phụ kiện giá trị. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi tiêu biểu Attrage MT 380 447 440 Gói tài chính 46 triệu VNĐ + Camera lùi Attrage CVT 465 543 533 Liên hệ đại lý Attrage CVT Premium 490 571 561 Gói tài chính 43,5 triệu VNĐ + Ăng ten vây cá

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm giảm giá bổ sung từ đại lý.

Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và hiện đại

Mitsubishi Attrage 2026 duy trì phong cách Dynamic Shield đặc trưng với hai thanh mạ crom tạo hình chữ X ở phần đầu xe. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là hệ thống chiếu sáng Bi-LED trên các phiên bản cao cấp, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày giúp tăng khả năng nhận diện và hiệu quả chiếu sáng vào ban đêm.

Cụm đèn pha Bi-LED hiện đại giúp gia tăng hiệu quả chiếu sáng.

Thân xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED. Bộ mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu kép mới mang lại cảm giác khỏe khoắn hơn. Phía sau, cụm đèn hậu LED có họa tiết mới, kết hợp cùng cánh lướt gió và bộ khuếch lưu khí động học dưới cản sau, giúp tối ưu hóa khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Nội thất rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Bên trong cabin, Mitsubishi Attrage 2026 tối ưu hóa không gian sử dụng, mang lại sự thoải mái cho cả 5 vị trí ngồi. Táp-lô được thiết kế trực quan với bảng đồng hồ hiển thị mới. Phiên bản CVT được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép kết nối cùng lúc hai điện thoại.

Khoang lái được thiết kế thực dụng, tập trung vào sự tiện lợi cho người dùng.

Các chi tiết nâng cấp nhỏ nhưng đáng giá bao gồm cổng sạc USB cho người lái, bệ tỳ tay ghế lái (bản CVT) và tựa đầu 3 vị trí cho hàng ghế sau. Chất liệu ghế thay đổi tùy phiên bản, từ nỉ trên bản MT đến da cao cấp trên các bản CVT.

Khả năng vận hành và thông số kỹ thuật

Trái tim của Mitsubishi Attrage 2026 là khối động cơ 1,2L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Dù thông số không quá ấn tượng về sức mạnh, nhưng động cơ này lại đạt điểm cộng tuyệt đối về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ trong môi trường đô thị.

Thông số Attrage MT Attrage CVT Động cơ 1,2L MIVEC (3 xi-lanh) Công suất (mã lực) 78 @ 6.000 vòng/phút Mô-men xoắn (Nm) 100 @ 4.000 vòng/phút Hộp số Số sàn 5 cấp Vô cấp CVT INVECS-III Khoảng sáng gầm (mm) 170 Bán kính vòng quay (m) 4,8

Động cơ 1,2L MIVEC nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

An toàn và đánh giá chung

Về trang bị an toàn, Attrage 2026 sở hữu các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), camera lùi và 2 túi khí. Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) đã được trang bị, giúp việc lái xe trên cao tốc trở nên nhàn nhã hơn.

Nhìn chung, Mitsubishi Attrage 2026 là mẫu xe dành cho những người đề cao giá trị thực dụng: không gian rộng rãi, gầm cao (170 mm) linh hoạt và chi phí bảo dưỡng thấp. Dù động cơ dung tích nhỏ có thể là điểm hạn chế khi cần tăng tốc mạnh mẽ, nhưng đây vẫn là sự đánh đổi hợp lý để có được mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu trong phân khúc.