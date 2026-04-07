Mitsubishi ưu đãi mạnh tháng 7/2026: Xpander và Xforce giảm giá hàng chục triệu đồng Mitsubishi Motors Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu cho các dòng xe chủ lực như Xpander, Xforce và Triton trong tháng 7/2026.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 7/2026 với sự cạnh tranh gay gắt về giá bán giữa các thương hiệu. Trong bối cảnh sức mua chưa có sự bứt phá mạnh mẽ, Mitsubishi Motors Việt Nam đã chủ động triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn cho hầu hết danh mục sản phẩm. Chiến lược này nhằm củng cố vị thế của các dòng xe chủ lực và gia tăng sức hút cho những cái tên mới trong phân khúc.

Xpander và Xpander Cross: Duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc MPV

Dòng xe MPV chiến lược Xpander tiếp tục nhận được những ưu đãi lớn nhất để duy trì khoảng cách với các đối thủ. Cụ thể, phiên bản Xpander MT và AT CKD MY25 đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 57 triệu đồng, đi kèm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander nhận gói hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2026.

Đối với phiên bản cao cấp nhất Xpander AT Premium MY26, khách hàng có hai lựa chọn linh hoạt: hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (khoảng 66 triệu đồng) kèm phiếu nhiên liệu 14 triệu đồng, hoặc gói hỗ trợ tài chính 40 triệu đồng kết hợp lãi suất 0% trong 12 tháng qua Mitsubishi Auto Finance (MAF). Biến thể gầm cao New Xpander Cross MY26 cũng hưởng lợi với mức hỗ trợ trước bạ tương đương 70 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Xforce và Triton: Tăng tốc trong các phân khúc trọng điểm

Tại phân khúc SUV đô thị cỡ B, Mitsubishi Xforce đang sử dụng đòn bẩy tài chính để cạnh tranh với các đối thủ từ Toyota hay Hyundai. Các mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt được phân bổ theo từng phiên bản, giúp giá tiếp cận thực tế giảm đáng kể.

Dòng SUV cỡ B Mitsubishi Xforce được điều chỉnh giá bán thông qua các gói hỗ trợ tài chính.

Cụ thể, phiên bản Xforce GLX nhận hỗ trợ 45 triệu đồng, bản Luxury là 47 triệu đồng và bản cao cấp nhất Ultimate được ưu đãi lên tới 55 triệu đồng. Đây là động thái cần thiết khi phân khúc này đang trở nên chật chội với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới.

Thế hệ All-New Triton nhận ưu đãi lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản.

Ở mảng xe bán tải, dòng All-New Triton cũng không đứng ngoài cuộc đua. Phiên bản Triton GLX được hỗ trợ khoảng 49 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Bản Premium và Athlete lần lượt nhận mức ưu đãi tương đương 46 triệu và 56 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Ưu đãi cho Attrage và tân binh Destinator

Mẫu sedan cỡ B Mitsubishi Attrage vẫn giữ vững lợi thế về chi phí sở hữu thấp. Phiên bản MT được hỗ trợ tài chính 46 triệu đồng cùng quà tặng camera lùi. Trong khi đó, bản CVT Premium nhận ưu đãi 43,5 triệu đồng và phụ kiện ăng-ten vây cá.

Mitsubishi Attrage củng cố khả năng cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B nhờ giá bán thực tế hấp dẫn.

Đáng chú ý, mẫu SUV 7 chỗ mới ra mắt Mitsubishi Destinator cũng sớm gia nhập chương trình kích cầu. Phiên bản Premium được hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng, tặng bảo hiểm vật chất và gói phim cách nhiệt cao cấp. Bản Ultimate nhận ưu đãi tài chính tương đương cùng gói phim cách nhiệt trị giá 15 triệu đồng.

Tân binh Mitsubishi Destinator cũng được áp dụng các chương trình khuyến mãi ngay sau khi ra mắt.

Bảng tóm tắt ưu đãi tiêu biểu của Mitsubishi (Tháng 7/2026)

Dòng xe Phiên bản Mức hỗ trợ chính (Ước tính) Quà tặng kèm theo Xpander AT Premium MY26 66 triệu đồng (Trước bạ) Phiếu nhiên liệu 14 triệu đồng Xpander Cross New MY26 70 triệu đồng (Trước bạ) Phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng Xforce Ultimate 55 triệu đồng (Tài chính) - Triton Athlete 56 triệu đồng (Trước bạ) - Destinator Premium 35 triệu đồng (Tài chính) Bảo hiểm vật chất + Phim cách nhiệt

Với dải sản phẩm trải dài từ sedan, SUV đến MPV và bán tải, việc đồng loạt tung ưu đãi giúp Mitsubishi tạo áp lực lớn lên các đối thủ trực tiếp. Chương trình này không chỉ hỗ trợ người dùng giảm bớt chi phí lăn bánh mà còn là tín hiệu cho thấy quyết tâm duy trì thị phần của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.