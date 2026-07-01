ML Vitebsk đè bẹp Sutjeska ở vòng loại Conference League ML Vitebsk thắng Sutjeska 3-0 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Mezőkövesdi Városi Stadion, với các bàn của Gromyko, Gomanov và Diabate. Chiến thắng giúp ML Vitebsk tạo dấu ấn đậm nét, còn Sutjeska nhận thất bại nặng nề ở cuộc đối đầu này.

ML Vitebsk 3 - 0 Sutjeska Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu ML Vitebsk tiếp đón Sutjeska.

11' V. Bocherov nhận thẻ vàng sớm Phút 11', V. Bocherov của ML Vitebsk nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài cảnh cáo. Đây là dấu mốc đáng chú ý từ khá sớm trong trận đấu tại Mezőkövesdi Városi Stadion.

30' B. Kopitovic nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, B. Kopitovic của Sutjeska nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai được ghi nhận trong trận, sau V. Bocherov ở phút 11.

31' V. Gromyko sút hỏng phạt đền Phút 31, V. Gromyko (ML Vitebsk) không thể tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền. Một pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền vệ ML Vitebsk.

31' V. Gromyko đưa ML Vitebsk vượt lên Phút 31', V. Gromyko lập công, đưa ML Vitebsk mở tỷ số 1-0. Đội bóng Belarus nắm lợi thế sau bàn thắng này.

37' K. Gomanov giúp ML Vitebsk nới cách biệt Phút 37, K. Gomanov ghi bàn cho ML Vitebsk sau đường kiến tạo của A. Kontsevoy, nâng tỷ số lên 2-0. ML Vitebsk đang tạo cách biệt đáng kể trước Sutjeska.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sutjeska thay người đầu hiệp hai Phút 46', Sutjeska đưa B. Toskovic vào sân thay V. Cavor. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị ML Vitebsk dẫn 2-0.

46' Sutjeska thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Sutjeska đưa I. Pajovic vào sân thay A. Golubovic. Đội khách điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ trong bối cảnh đang bị ML Vitebsk dẫn 2-0.

46' Sutjeska thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', A. Scekic vào sân thay J. Cadjenovic bên phía Sutjeska. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi đội khách đang bị dẫn 2-0.

57' Y. Skibskiy nhận thẻ vàng ở phút 57 Phút 57, Y. Skibskiy (ML Vitebsk) nhận thẻ vàng. Trong thế đang dẫn 2-0, ML Vitebsk cần tránh thêm những tình huống phạm lỗi không cần thiết.

64' ML Vitebsk thay người ở phút 64 Phút 64, B. Diabate vào sân thay D. Cleonise bên phía ML Vitebsk. Một sự điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai của đội bóng này.

65' B. Diabate giúp ML Vitebsk dẫn 3-0 Phút 65', B. Diabate lập công, giúp ML Vitebsk nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Sutjeska. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận vượt trội với khoảng cách an toàn.

78' ML Vitebsk thay người ở phút 78 Phút 78, S. Gnaka vào sân thay V. Gromyko bên phía ML Vitebsk. Đội chủ nhà đang dẫn 3-0, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì thế trận trong những phút còn lại.

78' ML Vitebsk điều chỉnh nhân sự phút 78 Phút 78', ML Vitebsk đưa I. Moskalenchik vào sân thay S. Balanovich. Sau khi tạo cách biệt 3-0, ML Vitebsk có thể ưu tiên sự ổn định trong những phút còn lại.

78' Sutjeska điều chỉnh nhân sự phút 78 Phút 78', Sutjeska đưa P. Anicic vào sân thay S. Babic. Đây là sự điều chỉnh của Sutjeska khi đang bị ML Vitebsk dẫn 3-0.

87' ML Vitebsk thay người ở phút 87 Phút 87, ML Vitebsk thay người: M. Mohammadi vào sân thế chỗ R. Bosic. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới nhân sự trong những phút cuối khi đang dẫn Sutjeska 3-0.

87' ML Vitebsk thay người ở phút 87 Phút 87, ML Vitebsk thực hiện thay người: V. Zhuk vào sân thay Y. Skibskiy. Với lợi thế 3-0, đội bóng này có thể đang hướng đến việc bảo toàn cách biệt trong những phút cuối.

90' Sutjeska thay người ở phút 90 Phút 90, M. Camara vào sân thay M. Simun bên phía Sutjeska. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi ML Vitebsk đang dẫn 3-0.

KT Kết thúc: ML Vitebsk 3-0 Sutjeska Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Thông tin trận đấu

ML Vitebsk sẽ đối đầu Sutjeska tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Mezőkövesdi Városi Stadion.

Đây là màn so tài mà lợi thế tâm lý từ lần gặp gần nhất là điểm đáng chú ý nhất trong những dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc vị trí của hai đội để đưa ra đánh giá toàn diện hơn.

Lợi thế đối đầu nghiêng về ML Vitebsk

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. ML Vitebsk giành chiến thắng, trong khi Sutjeska chưa có trận thắng nào trước đối thủ này và hai đội không hòa.

Với số lần gặp hạn chế, kết quả trên chỉ cho thấy ML Vitebsk đang sở hữu lợi thế đối đầu bước vào trận đấu. Dù vậy, chừng đó dữ liệu chưa đủ để khẳng định sự chênh lệch lâu dài giữa hai đội.

Chưa đủ cơ sở đánh giá phong độ và lực lượng

Dữ liệu hiện có không cung cấp thành tích trong những trận gần nhất, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ ổn định hơn, cũng như những nhân tố có thể tạo khác biệt trên sân.

Tương tự, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc cách tiếp cận của ML Vitebsk và Sutjeska. Việc dự đoán cụ thể về thế trận, số bàn thắng hay kết quả chung cuộc sẽ thiếu cơ sở.

Nhận định trước trận

ML Vitebsk bước vào cuộc đối đầu với điểm tựa từ chiến thắng trong lần gặp gần nhất. Đây là lợi thế đáng kể về mặt tham chiếu, nhưng không nên được xem là bảo đảm cho một kết quả tương tự khi hai đội tái ngộ.

Trong bối cảnh thông tin về phong độ, nhân sự và chiến thuật chưa được cung cấp, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi màn trình diễn thực tế tại Mezőkövesdi Városi Stadion. Có thể khẳng định ở mức thận trọng rằng ML Vitebsk có cơ sở tâm lý tốt hơn, còn tương quan tổng thể giữa hai đội vẫn chưa thể kết luận.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất ML Vitebsk · 1 thắng 0 hòa Sutjeska · 0 thắng ML Vitebsk 2 - 0 Sutjeska MV

ML Vitebsk 5 trận gần nhất T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Sutjeska 5 trận gần nhất B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới