Đời sống Mỏ đá Thái Sơn khắc phục tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng tại xã Bảo Lâm 3 Sau phản ánh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng qua bài viết “Lâm Đồng: Xe chở đá “cày” nát đường tại xã Bảo Lâm 3”, Công ty TNHH Khai thác đá Thái Sơn (gọi tắt là mỏ đá Thái Sơn) đã tiến hành sửa chữa, khắc phục tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Mỏ đá Thái Sơn khắc phục vị trí hư hỏng trên tuyến đường nối Thôn 3 với thôn Tà Ngào (xã Bảo Lâm 3)

Theo đó, trong chiều 9 và sáng 10/8, mỏ đá Thái Sơn đã tiến hành đổ đá dăm, bột đá khắc phục những vị trí bị hư hỏng xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi” trên tuyến đường liên thôn nối Thôn 3 với thôn Tà Ngào (xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng).

Việc sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên tuyến đường này để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, đề phòng những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Xe ben chở đá trọng tải lớn thường xuyên ra vào mỏ đá Thái Sơn trên tuyến đường nối Thôn 3 với thôn Tà Ngào (xã Bảo Lâm 3)

Theo ông Trần Huy Việt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khai thác đá Thái Sơn, sau phản ánh của báo chí, phía công ty nhận thức rõ trách nhiệm và tiến hành sửa chữa ngay những vị trí bị hư hỏng nặng trên tuyến đường để bà con đi lại an toàn.

Mỏ đá Thái Sơn sửa chữa đường bị hư hỏng sau phản ánh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

“ Về lâu dài, công ty sẽ làm việc với UBND xã Bảo Lâm 3 để thống nhất chủ trương sửa chữa lại những vị trí hư hỏng nặng trên tuyến đường này bằng bê tông nhựa nóng. Khi chủ trương được thống nhất, công ty sẽ tiến hành sửa chữa ngay để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản; đồng thời, đảm bảo lợi ích hài hòa, lâu dài giữa doanh nghiệp và người dân địa phương. Ông Trần Huy Việt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khai thác đá Thái Sơn

Tuyến đường chi chít "ổ gà", "ổ voi" ghi nhận vào ngày 2/8 vừa qua

Về phía UBND xã Bảo Lâm 3, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và báo chí, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường nối Thôn 3 với thôn Tà Ngào. Sau khi kiểm tra thực tế, UBND xã Bảo Lâm 3 sẽ làm việc với chủ mỏ đá Thái Sơn để thống nhất phương án sửa chữa đường, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Một đoạn đường bị hư hỏng nghiêm trọng được mỏ đá Thái Sơn đổ đá dăm, bột đá khắc phục tạm thời vào sáng 10/8

Như đã phản ánh: Mỗi ngày có hàng chục lượt xe ben chở đá từ mỏ đá Thái Sơn đã khiến tuyến đường dân sinh nối Thôn 3 với thôn Tà Ngào (xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) dài hơn 1 km bị “cày” nát, hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.