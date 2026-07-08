Mở đường bay Đồng Hới - Cam Ranh từ tháng 8/2026: Cú hích cho du lịch liên vùng Hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways chính thức khai thác đường bay mới kết nối Đồng Hới và Cam Ranh từ ngày 16/8/2026, mở ra cơ hội phát triển du lịch cho khu vực miền Trung.

Từ ngày 16/8/2026, hạ tầng hàng không khu vực miền Trung sẽ có bước chuyển biến mới khi hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways (SPA) – thành viên của Sun Group – chính thức đưa vào khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh. Đây là nỗ lực nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường khả năng kết nối giữa các trung tâm nghỉ dưỡng trọng điểm.

Lịch trình và tần suất khai thác đường bay mới

Theo thông tin từ Cảng hàng không Đồng Hới, tuyến bay này dự kiến được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Việc lựa chọn các khung giờ bay vào giữa và cuối tuần nhằm tối ưu hóa nhu cầu di chuyển của cả khách công tác và khách du lịch.

Cụ thể, lịch bay dự kiến như sau:

Chặng Đồng Hới - Cam Ranh: Cất cánh lúc 12h05, hạ cánh lúc 13h25.

Cất cánh lúc 12h05, hạ cánh lúc 13h25. Chặng Cam Ranh - Đồng Hới: Khởi hành lúc 14h05, hạ cánh lúc 15h30.

Một góc sân bay Đồng Hới. Ảnh: Báo Nhân Dân

Mở rộng mạng lưới kết nối Hà Nội - Đồng Hới

Song song với đường bay mới đi Cam Ranh, Sun Phu Quoc Airways cũng duy trì và đẩy mạnh khai thác chặng Đồng Hới - Hà Nội với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Các chuyến bay từ Hà Nội đi Đồng Hới dự kiến khởi hành vào lúc 10h20 hàng ngày.

Đối với chiều ngược lại từ Đồng Hới đi Hà Nội, giờ khởi hành sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt: cất cánh lúc 12h05 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy; và lúc 16h15 vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Việc hình thành trục kết nối Hà Nội - Đồng Hới - Cam Ranh được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành trình di sản xuyên suốt cho du khách.

Chiến lược phát triển du lịch liên vùng

Việc đưa vào vận hành đường bay Đồng Hới - Cam Ranh là kết quả của quá trình phối hợp xúc tiến giữa tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tập đoàn Sun Group. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách du lịch phía Nam và thu hút dòng khách quốc tế từ trung tâm du lịch Cam Ranh đổ về khu vực miền Trung.

Sun Phu Quoc Airways hiện mở thêm nhiều đường bay mới. Ảnh: Sun Group

Đường bay mới không chỉ đơn thuần là kết nối giao thông mà còn là nền tảng để xây dựng các tour du lịch "Khám phá con đường di sản miền Trung", liên kết chặt chẽ các điểm đến tại Quảng Trị, Khánh Hòa và các địa phương lân cận.

Chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2027

Theo đánh giá từ giới chuyên gia và ngành hàng không địa phương, việc mở rộng mạng lưới bay tại Cảng hàng không Đồng Hới sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều hãng hàng không khác tham gia khai thác các đường bay mới. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.

Với mục tiêu nâng cao năng lực kết nối giao thông và khẳng định vị thế điểm đến, việc tăng cường các chuyến bay thường lệ sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong việc đón các dòng khách lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững thông qua ngành công nghiệp không khói.

Lưu ý: Thông tin về lịch bay và kế hoạch khai thác có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh của hãng hàng không và cơ quan quản lý. Hành khách cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch đặt chỗ.