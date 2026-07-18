Thời sự Mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” của phường Phú Thủy Sáng 18/7, phường Phú Thủy tổ chức mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” tại tổ dân phố 2 (TDP 2).

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị thông tin với người dân phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Tại đây, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tới bà con Nhân dân.

Người dân TDP 2 Phú Thủy đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút lao động.

Người dân TDP 2 phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo phường Phú Thủy

Đồng thời, bà con bày tỏ hài lòng với mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” để người dân phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng.

Người dân TDP 2 đề xuất, kiến nghị chính quyền tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại dự án Khu dân cư Tam Biên trước đây; xử lý tình trạng ngập úng tuyến đường Võ Hữu, đoạn đầu đường Hùng Vương giáp đường Trần Hưng Đạo; đẩy nhanh thi công đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tạo điều kiện mở rộng sân chơi cho trẻ em...

Người dân TDP 2 phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo phường Phú Thủy

Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường Phú Thủy đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc những vấn đề người dân TDP 2 đang quan tâm.

Chia sẻ tại mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân”, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến, phản ánh các vấn đề của người dân TDP 2.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy Nguyễn Hữu Thông chia sẻ người người dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm việc với chủ đầu tư dự án Khu dân cư Tam Biên, hỗ trợ thủ tục pháp lý để cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại khu vực này; xúc tiến giải pháp chống ngập úng một số đoạn tuyến ở TDP 2 mà người dân quan tâm. Các ngành chức năng hỗ trợ người dân trong đăng ký thường trú, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.