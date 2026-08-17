Mô hình di động ảo MVNO của Vietnam Post: Hợp tác hạ tầng VNPT và ra mắt thương hiệu Pottel Vietnam Post chính thức triển khai dịch vụ viễn thông di động mặt đất theo mô hình MVNO trên hạ tầng VNPT, khởi đầu bằng sản phẩm SIM du lịch Pottel.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chính thức gia nhập thị trường viễn thông sau khi được Bộ KH&CN cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện. Hoạt động theo mô hình mạng di động ảo (MVNO) với phạm vi toàn quốc, doanh nghiệp lựa chọn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm đối tác cung cấp hạ tầng viễn thông nền tảng.

Bản chất mô hình mạng di động ảo MVNO của Vietnam Post

Mô hình MVNO (Mobile Virtual Network Operator) cho phép một nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông di động đầy đủ mà không cần sở hữu băng tần số vô tuyến hay tự xây dựng hệ thống trạm thu phát sóng (BTS). Thay vào đó, Vietnam Post thuê lại hạ tầng truyền dẫn và mạng truy cập vô tuyến từ VNPT – đơn vị sở hữu hạ tầng viễn thông rộng khắp tại Việt Nam.

Theo giấy phép được cấp, Vietnam Post được phép triển khai đầy đủ các dịch vụ viễn thông bao gồm thoại, tin nhắn SMS, truy cập Internet di động và truyền dẫn phục vụ kết nối máy tới máy (M2M). Phương thức tiếp cận này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu (CapEx), giảm thiểu rủi ro vận hành kỹ thuật phức tạp và rút ngắn thời gian đưa dịch vụ ra thị trường.

Chiến lược tận dụng 13.000 điểm phục vụ và hạ tầng mạng viễn thông VNPT

Sự hợp tác giữa Vietnam Post và VNPT tái lập mối liên kết giữa hai đơn vị từng nằm trong cùng một hệ thống cho đến năm 2013. Trong mô hình này, hai bên phân định rõ vai trò: VNPT chịu trách nhiệm về hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới viễn thông, trong khi Vietnam Post tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, quản lý hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng.

Thế mạnh vượt trội của Vietnam Post khi bước vào thị trường di động chính là mạng lưới khoảng 13.000 điểm phục vụ bao phủ toàn quốc cùng đội ngũ bưu tá, giao dịch viên rộng khắp. Điểm tựa phân phối này giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa sản phẩm viễn thông tiếp cận người dùng trên diện rộng, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

Vietnam Post đưa SIM du lịch dành cho khách quốc tế ra mắt dưới thương hiệu Pottel.

SIM du lịch Pottel: Bước đi đầu tiên nhắm vào phân khúc du khách quốc tế

Sản phẩm đầu tiên thương hiệu viễn thông của Vietnam Post ra mắt là dòng SIM du lịch dành riêng cho khách quốc tế mang tên Pottel. Sản phẩm giải quyết nhu cầu kết nối dữ liệu liên tục của du khách nước ngoài khi đến Việt Nam, từ tra cứu bản đồ, đặt xe, liên lạc khách sạn đến sử dụng các dịch vụ số và mạng xã hội.

Tập trung vào tính tiện dụng thay vì các thông số kỹ thuật phức tạp, thương hiệu Pottel hướng tới quy trình kích hoạt đơn giản, tiếp cận dễ dàng và chi phí linh hoạt theo thời gian lưu trú. Việc phát triển Pottel không chỉ là bước khởi đầu cho mảng viễn thông của Vietnam Post mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, kết hợp giữa kết nối hàng hóa bưu chính truyền thống với kết nối dữ liệu số hiện đại.