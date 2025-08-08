Tin mới

    Mô hình trồng ngô làm thức ăn chăn nuôi được đơn vị chức năng, người dân đánh giá thành công, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, khả năng canh tác.

    Ngày 8/8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng ( Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổng kết Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất ngô làm thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh Tây nguyên” được triển khai tại xã biên giới Đắk Will, tỉnh Lâm Đồng. Dự án thuộc chương trình khuyến nông Trung ương.

    knqg(1).jpg
    Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất ngô làm thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh Tây nguyên” được triển khai tại xã biên giới Đắk Will, tỉnh Lâm Đồng

    32 hộ dân địa phương đã tham gia xây dựng mô hình trồng giống ngô lai (NK7328 Bt/GT) sinh khối với quy mô 28ha. Bà con được hỗ trợ 70% chi phí mua giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Hàng trăm lượt hộ dân trong và ngoài xã được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Kết quả, mô hình được đơn vị chức năng, người dân đánh giá thành công, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, khả năng canh tác.

    xay ngô
    Năng suất trung bình của mô hình đạt 56 tấn/ha/vụ, thu về 42 triệu đồng/ha/vụ; trừ chi phí 33 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt gần 9 triệu đồng/ha/vụ (trong vòng 3 tháng).

    Hiện bà con đã thu hoạch ngô, năng suất trung bình đạt 56 tấn/ha/vụ, vượt mục tiêu đề ra của dự án 6 tấn/ha/vụ. Với giá bán 750 đồng/kg, tổng thu nhập 42 triệu đồng/ha/vụ; trừ chi phí 33 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt mức 9 triệu đồng/ha/vụ (trong vòng 3 tháng), cao hơn so với mô hình đối chứng, sản xuất đại trà khoảng 17,24% về hiệu quả kinh tế. Dự án cũng đã liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ 100% sản phẩm của mô hình.

