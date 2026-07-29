Mô hình UAV Thunder thay thế vai trò trực thăng trinh sát tấn công tầm thấp Mẫu UAV cánh quạt nghiêng Thunder của Anduril được thiết kế để đảm nhận nhiệm vụ trinh sát và áp chế nguy hiểm, phối hợp cùng trực thăng AH-64 Apache trong đội hình tác chiến hợp nhất.

Tập đoàn công nghệ Anduril đã chính thức giới thiệu mẫu máy bay không người lái (UAV) cánh quạt nghiêng mang tên Thunder tại Triển lãm hàng không Farnborough (Anh). Mẫu UAV nguyên mẫu này được thiết kế để vận hành độc lập hoặc phối hợp tác chiến cùng trực thăng tấn công hạng nặng AH-64 Apache, mở ra giải pháp giải quyết bài toán hiệu quả tác chiến của phương tiện bay tầm thấp trước nguy cơ từ các hệ thống phòng không hiện đại.

Thách thức của trực thăng tấn công trên chiến trường hiện đại

Trong nhiều thập kỷ, trực thăng tấn công được coi là phương tiện yểm trợ hỏa lực đường không tầm thấp hiệu quả. Lợi dụng địa hình, các phi đội trực thăng thường áp sát, tung hỏa lực áp chế mục tiêu mặt đất rồi nhanh chóng rút lui. Việc phát hiện sớm và đánh chặn trực thăng bay cực thấp luôn là thử thách lớn đối với các hệ thống phòng không truyền thống.

Thiết kế tương lai của UAV Thunder.

Tuy nhiên, sự xuất hiện rộng rãi của các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và UAV tự sát đã làm thay đổi đáng kể môi trường tác chiến. Thực tế chiến trường cho thấy các dòng trực thăng như Ka-52 hay Mi-28 khi áp sát theo phương thức truyền thống đều chịu rủi ro cao. Điều này buộc các đơn vị phải thay đổi chiến thuật, chuyển sang phóng rocket theo tọa độ vồng từ khoảng cách xa để bảo toàn lực lượng, dù độ chính xác bị giảm sút. Ngoài ra, nguy cơ từ UAV tự sát tập kích trực tiếp vào các sân bay dã chiến cũng đẩy các phương tiện bay đắt tiền lùi xa tiền tuyến.

Khả năng kỹ thuật và hỏa lực của UAV Thunder

Để giải quyết thách thức trên, UAV Thunder áp dụng mô hình Phối hợp tác chiến đa đơn vị (MUM-T), kết hợp giữa khí tài có người lái và UAV trong cùng một mạng lưới chỉ huy. Trong mô hình này, UAV đảm nhận phần nhiệm vụ nguy hiểm nhất: bay thấp, tiếp cận, dò tìm mục tiêu và áp chế phòng không đối phương.

Kho vũ khí đáng kể của UAV Thunder.

Sau khi hệ thống phòng thủ của đối phương bộc lộ vị trí, các trực thăng hạng nặng như AH-64 Apache mới tiến hành khai hỏa từ khoảng cách an toàn. Về mặt kỹ thuật, UAV Thunder sử dụng công nghệ Cánh quạt nghiêng tốc độ tối ưu (Optimum-Speed Tiltrotor) do nhà sáng chế Abraham Karem phát triển. Công nghệ này cho phép giảm 50% tốc độ quay của cánh quạt nhưng vẫn duy trì lực nâng tối ưu, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn khi vận hành.

Nhờ loại bỏ hoàn toàn buồng lái sinh hoạt cho phi công, không gian bên trong UAV được tối ưu hóa cho nhiên liệu và thiết bị quân sự. Các thông số kỹ thuật sơ bộ cho thấy:

Tầm hoạt động: Đạt gần 1.500 km, vượt trội so với các dòng trực thăng truyền thống.

Đạt gần 1.500 km, vượt trội so với các dòng trực thăng truyền thống. Cấu hình vũ khí: Có thể mang 76 tên lửa dẫn đường cỡ nhỏ, hoặc 12 thiết bị đánh chặn UAV ở khoang mũi, hoặc 16 UAV tấn công tự sát (ALE) dưới cánh.

Kế thừa vai trò của trực thăng OH-58D Kiowa Warrior

Về mặt chiến thuật, UAV Thunder được đánh giá là phương tiện thay thế vai trò của dòng trực thăng trinh sát - tấn công hạng nhẹ OH-58D Kiowa Warrior từng phục vụ trong Lục quân Mỹ. Trước đây, OH-58D thường bay trước để trinh sát và chỉ thị mục tiêu cho trực thăng Apache phóng tên lửa Hellfire từ phía sau theo nguyên tắc "đôi mắt phía trước, búa tạ phía sau".

UAV Thunder sẽ đóng vai trò như trực thăng OH-58D Kiowa Warrior, nhưng không có người lái.

Sau khi OH-58D loại biên từ sau năm 2010 do chi phí duy trì, trực thăng Apache phải đảm nhiệm luôn công tác trinh sát rủi ro cao. Sự xuất hiện của UAV Thunder giúp khắc phục nhược điểm này. Không mang theo phi công, UAV có thể thực hiện các nhiệm vụ áp sát nguy hiểm hoặc thâm nhập sâu vào ô phòng không đối phương mà không gây thiệt hại về nhân mạng khi bị bắn hạ, đồng thời tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành.

Dù sở hữu nhiều thông số ấn tượng, UAV Thunder hiện vẫn ở dạng nguyên mẫu thử nghiệm. Năng lực thực chiến của hệ thống cần tiếp tục được kiểm chứng qua các đợt thử nghiệm thực tế, đặc biệt là khả năng sống sót trong môi trường tác chiến điện tử cường độ cao.