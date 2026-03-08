Mở hộp POCO M8 Power: Pin 8.000 mAh siêu khủng, màn hình AMOLED 120Hz và sạc 45W POCO M8 Power lộ diện trọn vẹn thiết kế cùng bộ thông số ấn tượng gồm pin 8.000mAh, màn hình 6.9 inch 120Hz và chip Snapdragon 4 Gen 4 trước ngày ra mắt.

POCO M8 Power là mẫu smartphone tầm trung gây chú ý mạnh mẽ khi sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W cùng màn hình AMOLED 120Hz chất lượng cao. Thông tin chi tiết cùng hình ảnh thực tế của máy đã được hé lộ trọn vẹn trên trang thương mại điện tử Flipkart trước thời điểm ra mắt chính thức tại Ấn Độ.

Ảnh mở hộp POCO M8 Power

Trọn bộ phụ kiện đầy đủ và ngôn ngữ thiết kế tối ưu

Khác với xu hướng cắt giảm phụ kiện của nhiều hãng điện thoại hiện nay, POCO M8 Power mang đến trải nghiệm mở hộp trọn vẹn khi tặng kèm đầy đủ củ sạc nhanh công suất 45W, cáp kết nối USB, ốp lưng bảo vệ, que chọc SIM và sách hướng dẫn sử dụng. Người dùng hoàn toàn không cần bỏ thêm chi phí để mua sắm phụ kiện ngoài.

Về ngoại hình, thiết kế của thiết bị nổi bật với các tùy chọn màu sắc hiện đại như Blaze Orange, xanh và đen. Mặc dù trang bị viên pin dung lượng rất lớn, sản phẩm vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 8.45mm. Bên cạnh đó, máy còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP65, giúp gia tăng độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Màn hình AMOLED 6.9 inch sắc nét và độ bền cao

Mặt trước của POCO M8 Power được trang bị màn hình AMOLED kích thước lớn 6.9 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà. Màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 1.800 nits, giúp việc quan sát ngoài trời nắng trở nên dễ dàng hơn.

Ảnh thực tế POCO M8 Power

Đáng chú ý, cảm biến vân tay đã được tích hợp ẩn bên dưới màn hình. Mặt kính cường lực Gorilla Glass 7i được lựa chọn để bảo vệ tối đa cho tấm nền trước các va đập và trầy xước không mong muốn.

Cấu hình chip Snapdragon 4 Gen 4 cùng thời lượng pin vượt trội

Cung cấp sức mạnh vận hành cho thiết bị là vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, đi kèm chuẩn RAM LPDDR4x và bộ nhớ trong UFS 2.2. POCO M8 Power được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 vận hành trên nền tảng hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất trên POCO M8 Power chính là viên pin dung lượng 8.000 mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W và có khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác với công suất lên đến 22.5W.

Thông số camera và mức giá dự kiến

Về khả năng nhiếp ảnh, POCO M8 Power sở hữu hệ thống camera bao gồm:

Camera sau: Cảm biến chính OmniVision Light Fusion 400 độ phân giải 50 megapixel.

Cảm biến chính OmniVision Light Fusion 400 độ phân giải 50 megapixel. Camera trước: Cảm biến selfie độ phân giải 8 megapixel.

Tóm tắt thông số kỹ thuật POCO M8 Power

Thông số Chi tiết Màn hình 6.9 inch AMOLED, FHD+, 120Hz, 1.800 nits, Gorilla Glass 7i Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 Bộ nhớ RAM LPDDR4x, ROM UFS 2.2 Pin & Sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược 22.5W Camera Chính 50MP (OmniVision Light Fusion 400), Phụ 8MP Hệ điều hành HyperOS 3 (Android 16) Độ bền & Độ mỏng Kháng nước bụi IP65, dày 8.45mm

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4/8 tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù giá bán chính thức chưa được xác nhận, các nguồn tin rò rỉ dự đoán mức giá của POCO M8 Power sẽ rơi vào khoảng 25.000 INR (tương đương khoảng 6,89 triệu đồng).