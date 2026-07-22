Nông nghiệp - Nông thôn Mở hướng nuôi cá chình ở Đam Rông 2 Hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất Đam Rông, sau nhiều lần chuyển đổi sinh kế và không ít thất bại, gia đình ông Vòng Lỷ Sáng và bà Nguyễn Thị Choan (thôn Bằng Lăng) đã tìm được hướng đi phù hợp với nghề nuôi cá chình.

Gia đình bà Nguyễn Thị Choan tin tưởng vào hướng làm giàu mới với cá chình

Lập nghiệp trên vùng đất mới

Tại khu vực bể nuôi nằm nép mình dưới những tán cây bằng lăng cổ thụ, tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn. Mỗi ngày, ông Vòng Lỷ Sáng và bà Nguyễn Thị Choan lại bắt đầu công việc quen thuộc bằng việc kiểm tra nguồn nước, quan sát từng bể nuôi trước khi cho cá chình ăn. Sau hơn 3 năm gắn bó với các loại cá nước ngọt, ông bà đã bước đầu có được thành quả khi cá chình thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, nguồn nước.

Ông Vòng Lỷ Sáng - dân tộc Hoa đưa gia đình đến Đam Rông lập nghiệp từ năm 1995. Khi ấy, vùng đất còn nhiều khó khăn, điều kiện sản xuất chưa thuận lợi như bây giờ. Những năm tháng bám đất, bám làng đã giúp gia đình hiểu hơn về điều kiện tự nhiên nơi đây. Nguồn nước từ các khe suối, dòng chảy quanh năm trở thành lợi thế để ông bà nghĩ đến việc phát triển nuôi thủy sản.

Ban đầu, gia đình ông lựa chọn nuôi cá tầm. Đây là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, đang được chính quyền địa phương nhân rộng. Thế nhưng sau một thời gian gắn bó, ông bà nhận ra điều kiện nguồn nước sông hồ chảy qua khu vực đất nhà mình lại không thực sự phù hợp. “Đến mùa mưa, nước từ trên đồi chảy xuống các khe con suối làm nguồn nước đục hơn, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cá. Dù đã cố gắng khắc phục, hiệu quả sản xuất vẫn không như mong muốn. Nuôi rồi mới thấy hết những khó khăn”, bà Choan chia sẻ.

Từ thực tế đó, gia đình chuyển sang nuôi cá nước ngọt, trong đó lựa chọn cá chình với nhiều kỳ vọng. Do chưa nắm vững kỹ thuật, đặc tính sinh trưởng và yêu cầu về môi trường nước, những vụ nuôi đầu tiên gặp nhiều khó khăn, cá giống hao hụt, thậm chí có thời điểm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn.

Qua từng vụ nuôi, kinh nghiệm dần được tích lũy. Ông bà hiểu rằng, cá chình thích môi trường tối, yên tĩnh và độ ẩm cao. Khi nắm được tập tính của loài cá này, việc chăm sóc cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Từng bước khẳng định hiệu quả

Hiện nay, gia đình ông Sáng và bà Choan đang duy trì khoảng 6.000 con cá chình ở nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Trong tổng diện tích nuôi của gia đình, khoảng 200 m² được dành riêng cho cá chình.

“Thay vì nuôi theo từng lứa riêng biệt, gia đình lựa chọn hình thức nuôi gối đầu. Hằng năm đều có cá giống mới được thả nuôi, đồng thời có cá đến kỳ thu hoạch. Cách làm này giúp giảm áp lực về vốn đầu tư bởi con giống cá chình khá cao so với các loài khác”, ông Sáng cho biết.

Cá chình thích hợp với môi trường tối, ẩm

Theo bà Choan, cá chình có thời gian nuôi dài, khoảng 2,5 - 3 năm tùy kích cỡ con giống. Cá giống nhập từ Khánh Hòa, khi đưa về môi trường mới phải mất thời gian thích nghi do khác biệt về nguồn nước, khí hậu. Trong quá trình nuôi, gia đình thường xuyên vệ sinh bể, tắm muối định kỳ, kiểm tra chất lượng nước và theo dõi sức khỏe đàn cá để kịp thời xử lý nấm bệnh.

Đổi lại, đây là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện giá cá chình đen dao động khoảng 450.000 đồng/kg, trong khi cá chình bông có thể đạt khoảng 600.000 đồng/kg. Theo tính toán của gia đình, sau khi trừ các khoản chi phí, tỷ suất lợi nhuận đạt khoảng 50%. Hiện gia đình đã xuất bán hơn 1 tấn cá thương phẩm. Bà Choan cho biết, nhu cầu của thị trường vẫn đang rất lớn nên gia đình yên tâm tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 chia sẻ, kết quả ban đầu cho thấy, các mô hình nuôi cá chình phù hợp với điều kiện nguồn nước tại địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình để có cơ sở xem xét nhân rộng tại những khu vực đủ điều kiện.