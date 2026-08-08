Dòng chảy thông tin Mở kết nối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Không lâu nữa, công trình Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 2 bên đường sẽ được khởi công. Từ vốn đầu tư công này sẽ kích thích thu hút vốn ngoài ngân sách vào không gian mở sẵn 2 bên đường.

Mô hình đường nối đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Giữa cuối tháng 7/2026, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; trong đó có dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 2 bên đường với số vốn được điều chỉnh tăng 67,728 tỷ đồng cho xây lắp. Theo đó, nâng số vốn bố trí năm 2026 của dự án lên 300,353 tỷ đồng, trong đó xây lắp 194,309 tỷ và đền bù 106,044 tỷ.

Tại quyết định phê duyệt dự án do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký ngày 9/6/2026, Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 12,05 km, gồm: 11,2 km phần tuyến và 0,85 km phần nút giao với đường bộ cao Bắc - Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đều nằm trên địa bàn phường Bình Thuận.

Cụ thể, có điểm đầu tại Ngã tư giao đường Lê Duẩn với đường Trường Chinh (khoảng Km 1705+230 - Quốc lộ 1) và điểm cuối giao với đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 225+160. Bên cạnh còn thực hiện dự án thành phần giải phóng mặt bằng với phạm vi khoảng 247 ha, bao gồm phần đường giao thông, quỹ đất dọc hai bên tuyến và khu đất dự kiến làm bến xe theo hồ sơ thiết kế cơ sở kèm theo. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 5 năm trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 4.712,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Việc bố trí thêm vốn trong năm 2026 cho thấy sự quyết tâm đẩy nhanh đầu tư công trình vốn dĩ là đón đầu dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, khi ngay chính dự án này cũng đang khởi động. Đồng thời, qua đó cũng chuẩn bị mở ra một không gian phát triển mới, mà như dự báo khu vực này có tiềm năng phát triển đột biến, phụ thuộc vào tiến độ đầu tư của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bởi khi dự án của quốc gia này hình thành sẽ góp phần thu hút đầu tư theo quy hoạch với sự xuất hiện của hệ thống đường sắt đô thị, ga Metro, bến xe, kho bãi, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ tiện ích kèm theo phân bố dọc 2 bên đường.

Ở góc độ khác, ngay chính công trình này khi hình thành sẽ đóng vai trò kết nối khu vực trung tâm đô thị Phan Thiết với các đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng như: nhà ga đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, bến xe. Hơn nữa, còn là điểm đầu tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông, phát triển logistics vận chuyển hàng hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

Bản đồ ghi nhận đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua khu vực Đông Nam tỉnh

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, những ngày qua, đơn vị đã phối hợp phường Bình Thuận ban hành thông báo thu hồi đất 249 hồ sơ, trong đó đã giao thông báo thu hồi đất 185, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất 109, tổng hợp xét tính pháp lý 85 và xét pháp lý đất đai, tài sản trên đất 36 hồ sơ.

Qua đánh giá cho thấy dân đồng thuận cao, vì những lợi ích mà họ sẽ được thụ hưởng khi dự án hình thành. Nhưng do mới có thông báo thu hồi đất và mới triển khai công tác kiểm đếm từ ngày 13/7, chưa có quỹ đất bố trí tái định cư nên dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân khoảng 40 - 50% trong tổng kinh phí 106,044 tỷ đồng.

Từ công trình được đầu tư vốn ngân sách sẽ kích hoạt các dự án lớn gần bên ở khu vực Đông Nam tỉnh.