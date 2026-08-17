Du lịch Mở không gian biển - cao nguyên, đón du khách Ấn Độ Các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đánh giá cao sự đa dạng của không gian biển - cao nguyên, chất lượng cơ sở lưu trú và tiềm năng phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, du lịch cưới, MICE (hội họp, khen thưởng, hội thảo, triển lãm). Những yêu cầu về đường bay, ẩm thực, trải nghiệm và dịch vụ cũng gợi mở hướng tiếp cận sâu hơn với thị trường khách Ấn Độ, vốn còn nhiều dư địa để phát triển.





Sức hút từ biển đến cao nguyên

Theo ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng đang sở hữu lợi thế đặc biệt với sự hội tụ của biển, cao nguyên, rừng, hồ, địa chất và các giá trị văn hóa đa dạng. Đây là nền tảng để tỉnh hình thành hệ sinh thái du lịch liên kết, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và MICE theo hướng chất lượng cao, bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong bức tranh đó, Ấn Độ được xác định là thị trường giàu tiềm năng và còn nhiều dư địa phát triển. Năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 9.000 lượt khách Ấn Độ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, con số này đạt khoảng 6.000 lượt. Dù lượng khách tuy chưa lớn nhưng thị trường này đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

Các doanh nghiệp Ấn Độ ấn tượng với vẻ đẹp mênh mông của đồi cát Bàu Trắng

Qua chuyến khảo sát mới đây, các doanh nghiệp Ấn Độ có thêm cơ hội trải nghiệm những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ông Bhuvanendra Vikram Singh - Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Lữ hành Ấn Độ, chi nhánh Uttar Pradesh cho biết, điều gây ấn tượng với đoàn là sự khác biệt về cảnh quan của Lâm Đồng. Từ những đồi cát trải dài ở vùng biển đến những cánh rừng thông xanh mát của Đà Lạt, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng.

Theo ông Singh, đây là lợi thế để Lâm Đồng tạo ra những hành trình khác biệt cho khách Ấn Độ. Thay vì chỉ đến một điểm, du khách có thể kết hợp trải nghiệm biển và cao nguyên trong cùng một chuyến đi. Điều này cũng mở ra khả năng kéo dài thời gian lưu trú.

Ông Bhuvanendra Vikram Singh cho rằng, khách Ấn Độ có nhu cầu khá đa dạng. Họ có thể đi theo gia đình hoặc những nhóm lớn. Một bộ phận khách sẵn sàng dành phần chi tiêu đáng kể cho nghỉ dưỡng, mua sắm và các dịch vụ cao cấp. Vì vậy, bên cạnh cảnh quan, điểm đến cần có hệ thống khách sạn, nhà hàng 4 - 5 sao, các hoạt động vui chơi, giải trí, câu lạc bộ và những sản phẩm lưu niệm phù hợp. Đây cũng là phân khúc mà Lâm Đồng có thể hướng đến khi phát triển du lịch cưới, MICE và nghỉ dưỡng cao cấp.

Đà Lạt được các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Ấn Độ đánh giá phù hợp với du lịch cưới, MICE và nghỉ dưỡng

Còn ông Kukunuru Ranga Reddy, Giám đốc Garuda Tourism thì cho rằng qua 4 ngày trải nghiệm, Lâm Đồng có nhiều sản phẩm tiềm năng, phù hợp với thị trường Ấn Độ. Đà Lạt có lợi thế để phát triển du lịch cưới và MICE nhờ khí hậu dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên đẹp, trong khi Mũi Né có biển, đồi cát và không gian nghỉ dưỡng. Theo ông, các điểm đến cần bổ sung thêm những hoạt động trải nghiệm phù hợp với sở thích của du khách Ấn Độ để tăng sức hút.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách

Ông Võ Thành Huy cho biết thêm, qua trao đổi với đoàn doanh nghiệp Ấn Độ, ngành du lịch Lâm Đồng có thêm thông tin về nhu cầu của thị trường. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có đường bay trực tiếp. Khi sân bay quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại và sân bay Phan Thiết được định hướng đưa vào khai thác, khả năng kết nối với các thị trường quốc tế sẽ thuận lợi hơn, mở thêm cơ hội cho du lịch Lâm Đồng.

Doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ quan tâm đến thị trường du lịch Lâm Đồng

Cùng với hàng không, ẩm thực là vấn đề được các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm. Ông Anil Chetwani, Giám đốc Cee Bee Cee Travels cho biết, qua khảo sát tại Phan Thiết và Đà Lạt, các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng khách sạn, song ngôn ngữ và ẩm thực cần được chú trọng hơn. Theo ông, việc xây dựng thực đơn phù hợp sẽ giúp cơ sở lưu trú, nhà hàng thuận lợi khi đón các đoàn khách lớn.

Cà phê Việt Nam cũng tạo ấn tượng với đoàn doanh nghiệp Ấn Độ. Ông Reddy cho biết, các đối tác quan tâm đến văn hóa cà phê Lâm Đồng và mong muốn tìm hiểu để giới thiệu sản phẩm, câu chuyện văn hóa này tại Ấn Độ.

Ông Lưu Thắng Lợi, Giám đốc Khu du lịch Datanla cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng thêm các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa địa phương và khai thác lợi thế địa hình đặc thù của Lâm Đồng. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ tiềm năng và lựa chọn những sản phẩm phù hợp, doanh nghiệp cần thêm thời gian khảo sát, tìm hiểu sâu hơn. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch phù hợp, góp phần tăng sức hút đối với du khách Ấn Độ.

Theo ông Võ Thành Huy, Lâm Đồng không đặt mục tiêu đơn thuần là tăng số lượng khách. Điều quan trọng hơn là hiểu sâu nhu cầu của thị trường để tạo ra những sản phẩm phù hợp, có chất lượng và sức cạnh tranh. Tỉnh đang ưu tiên các phân khúc nghỉ dưỡng, du lịch cưới, MICE, chăm sóc sức khỏe và Halal. Đồng thời từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ khách quốc tế.

Một số loại âm thực, cà phê Lâm Đồng được người Ấn Độ yêu thích

Cùng với thúc đẩy kết nối hàng không, ngành du lịch sẽ chủ động cung cấp thông tin cụ thể hơn về điểm đến, ẩm thực, hoạt động vui chơi, giải trí, các sự kiện và lễ hội để doanh nghiệp Ấn Độ có thêm cơ sở xây dựng sản phẩm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền để doanh nghiệp phát triển sản phẩm, kết nối tour tuyến, xúc tiến quảng bá và từng bước mở rộng thị trường khách Ấn Độ.