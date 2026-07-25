Đất nước con người “Mở lại bầu trời” Liên Khương: Những hình ảnh trước giờ G Sau nhiều tháng tạm đóng cửa để thực hiện dự án nâng cấp quy mô lớn, đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương đã chính thức khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 23/7/2026, sân bay bước vào đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không - bài kiểm tra kỹ thuật mang tính quyết định để nghiệm thu toàn bộ hạ tầng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước ngày mở cửa khai thác trở lại.

Chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật chuyên dụng chính thức tiếp đất thành công trên mặt đường băng mới vào ngày 23/7/2026, bắt đầu cho chuỗi kiểm tra nghiệm thu toàn diện

Khởi công từ ngày 4/3/2026, dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Liên Khương” có quy mô đường băng chính dài 3.250 m bằng bê tông, rộng 45 m, cùng hệ thống lề vật liệu thảm bê tông nhựa rộng 7,5 m mỗi bên. “Dù đối mặt với không ít áp lực từ biến động giá cả và nguồn cung nguyên vật liệu trong giai đoạn đầu triển khai dự án, nhưng Ban Quản lý dự án cùng nhà thầu đã nỗ lực vượt khó, đưa đường cất hạ cánh đạt 100% khối lượng thi công và đường lăn song song cơ bản hoàn thành phần bê tông đúng tiến độ đề ra”, ông Lê Anh Tuấn - chuyên viên Ban Quản lý dự án cho biết.

Ánh hoàng hôn buông xuống đầu đường băng 09 - hướng tiếp cận đạt tiêu chuẩn cấp 1, đánh dấu sự hoàn thiện trọn vẹn của hạ tầng trước ngày mở lại đường bay

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, đường băng được trang bị 2 hệ thống dẫn đường công nghệ hiện đại nhất: Hệ thống hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn tín hiệu hàng không hiện đại nhất.

Những công đoạn sơn vạch tín hiệu kỹ thuật cuối cùng được trau chuốt tỉ mỉ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác hiệu chuẩn và dẫn đường tầm nhìn cho phi công

Sân bay sẽ chính thức đón các chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 19/8/2026 với tần suất 36 - 40 lượt chuyến/ngày kết nối TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ, Hải Phòng và đường bay quốc tế đi Kuala Lumpur, tái khôi phục các chuyến bay thương mại bằng đường hàng không trên vùng đất cao nguyên.

Cọ rửa đường băng

Chuyên gia quốc tế tỉ mỉ lắp đặt cấu hình phần mềm hệ thống “mắt thần” giúp tàu bay tiếp cận đường băng an toàn ngay cả trong điều kiện tầm nhìn tối thiểu

Hệ thống đèn tiếp cận hiện đại đã hoàn chỉnh

Đường lăn song song cũng đã cơ bản hoàn thành phần bê tông

Chiếc tàu bay hiệu chuẩn cất và hạ cánh trên đường băng mới gửi đi thông điệp Liên Khương sẽ sớm mở lại bầu trời kết nối giao thương trong nước và quốc tế

Tháng trước, nhiều công đoạn được thi công vào cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ