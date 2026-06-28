Mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới: Liên danh Phương Thành đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng Dự án mở rộng cao tốc CT.07 dài hơn 99km sẽ triển khai theo phương thức PPP trong giai đoạn 2026-2029, nâng cấp quy mô lên 6 làn xe đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và không sử dụng vốn ngân sách.

UBND Tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, nhằm đồng bộ hóa năng lực vận tải giữa thủ đô và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Quy mô và hướng tuyến dự án mở rộng cao tốc CT.07

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 99,03km. Trong đó, phân đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dài 59,93km và đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới dài 39,1km. Nhà đầu tư được chỉ định thực hiện là liên danh bao gồm: CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nguyên Minh và CTCP Đầu tư và Phát triển Indel.

Tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới. Nguồn ảnh: VTV

Điểm đầu của dự án đặt tại Km8+772,76, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 3 Hà Nội thuộc địa phận Xã Thư Lâm, TP. Hà Nội. Điểm cuối tại Km107+802,17, kết nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình, thuộc địa phận Xã Thanh Thịnh, Tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết kỹ thuật và phân kỳ đầu tư

Dự án được phân chia quy mô làn xe dựa trên lưu lượng giao thông và đặc điểm địa hình tại nút giao Tân Long (Km68+700):

Đoạn từ Km8+772,76 đến Km68+700: Mở rộng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường 34,5m, vận tốc thiết kế đạt 100km/h.

Mở rộng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường 34,5m, vận tốc thiết kế đạt 100km/h. Đoạn từ Km68+700 đến Km79+903: Mở rộng lên 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Mở rộng lên 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Đoạn từ Km79+903 đến cuối tuyến: Do đi qua khu vực đồi núi phức tạp, đoạn này duy trì quy mô 4 làn xe với nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Đáng chú ý, dự án sẽ đầu tư hoàn chỉnh hạng mục hầm xuyên núi với 2 ống hầm riêng biệt, mỗi ống phục vụ 2 làn xe một chiều. Hệ thống cầu trên toàn tuyến cũng được xây mới hoặc mở rộng để tương thích với quy mô nền đường từ 22m đến 34,5m.

Công nghệ vận hành hiện đại

Để đảm bảo tiêu chuẩn đường cao tốc hiện đại, liên danh nhà đầu tư sẽ lắp đặt đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) và hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC). Ngoài ra, các trạm kiểm soát tải trọng xe cũng được bố trí để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông bền vững.

Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ triển khai

Tổng mức đầu tư của dự án mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới là 21.228,92 tỷ đồng. Trong đó, chi phí dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 3.162,5 tỷ đồng. Một điểm đặc biệt của dự án này là không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư tự huy động, bao gồm 3.184,34 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và hơn 18.000 tỷ đồng vốn vay.

Dự kiến, công trình sẽ được triển khai thi công trong giai đoạn 2026-2029. Thời hạn hợp đồng BOT dự kiến kéo dài 20,7 năm tính từ thời điểm bắt đầu thu phí. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước cho dự án ước tính khoảng 593,04ha.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực tế.