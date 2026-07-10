Mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Hoàn thành tuyến chính trước ngày 15/8 Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu hoàn tất các hạng mục cầu, đường và an toàn giao thông trên tuyến chính cao tốc La Sơn - Hòa Liên trước 15/8 để sớm đưa vào khai thác 4 làn xe.

Tiến độ dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên đạt hơn 95% giá trị hợp đồng

Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã thực hiện chuyến thị sát thực tế tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai thành phố trực thuộc Trung ương là TP. Huế và TP. Đà Nẵng.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giá trị thực hiện của dự án hiện đạt khoảng 2.417 tỷ đồng, tương đương hơn 95% giá trị hợp đồng. Về hạ tầng kỹ thuật, toàn bộ 50 cầu trên tuyến đã hoàn thành kết cấu chính. Trong đó, có 18 cầu đủ điều kiện thông xe và 42 cầu đã hoàn tất thảm bê tông nhựa mặt cầu.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết thêm, các đơn vị thi công cơ bản đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường. Hệ thống an toàn giao thông đang được khẩn trương lắp đặt, dự kiến các công tác kẻ vạch và sơn đường sẽ hoàn thành trong khoảng 15 ngày tới.

Hình ảnh tại buổi thị sát. Nguồn ảnh: Báo Xây dựng

Yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 15/8

Mặc dù khối lượng thực hiện đạt tỷ lệ cao, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá khối lượng công việc còn lại trên công trường vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân còn thấp. Bộ trưởng nhấn mạnh, dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn phải hoàn thành vào cuối năm 2026, do đó tiến độ tại đoạn La Sơn - Hòa Liên cần được đẩy nhanh tối đa.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đưa ra mốc thời hạn cụ thể: đến ngày 15/8 phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính gồm hệ thống cầu, đường và an toàn giao thông. Các hạng mục phụ trợ còn lại bắt buộc phải hoàn tất trước ngày 30/11.

Đối với việc xử lý các điểm sạt trượt do mưa bão năm 2025, Bộ trưởng lưu ý chủ đầu tư cần ưu tiên các giải pháp kỹ thuật bền vững. Thay vì sử dụng đan bê tông ô vuông truyền thống, các đơn vị nên ưu tiên giải pháp đan lưới thép kết hợp phun vữa. Tại những khu vực nền đất đá không ổn định, cần bổ sung hệ thống cọc neo để gia cố mái taluy và đảm bảo khả năng thoát nước hiệu quả.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Nguồn ảnh: Báo Xây dựng

Quy mô và tầm quan trọng của dự án 3.217 tỷ đồng

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có tổng mức đầu tư hơn 3.217 tỷ đồng, với tổng chiều dài khoảng 65km. Điểm đầu dự án tại Km0 (xã Hưng Lộc, TP. Huế), kết nối với điểm cuối tuyến Cam Lộ - La Sơn và điểm cuối tại nút giao Hòa Liên (TP. Đà Nẵng).

Công trình thực hiện nâng cấp toàn tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Theo thiết kế, mặt đường được mở rộng lên 22m, cho phép tốc độ thiết kế đạt từ 60-80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sẽ tạo thành dải cao tốc liên tục kết nối các đoạn Cam Lộ - La Sơn và Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP. Huế, TP. Đà Nẵng cùng các địa phương khu vực miền Trung. Bên cạnh việc thi công, Bộ trưởng cũng giao Ban Quản lý dự án phối hợp đẩy nhanh đầu tư các trạm dừng nghỉ và nghiên cứu phương án thu phí hiệu quả để báo cáo Bộ xem xét.